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VIENA 2026

Cuándo y dónde ver la final del Festival de Eurovisión 2026, que no emite RTVE

España no estará en Eurovisión 2026 por primera vez en 65 años, y TVE tampoco emitirá la final. Aun así, puedes seguir la gran noche de Viena desde las 21:00 horas a través de YouTube y hasta votar por tus favoritos.

Cuándo y dónde ver la final del Festival de Eurovisión 2026, que no emite RTVE
©UER
Por RedacciónPublicado: Sábado 16 Mayo 2026 12:24 (hace 16 horas)

Por primera vez en 65 años, España no participa en el Festival de Eurovisión. Este sábado no habrá fiestas en casas o quedadas para animar a nuestro representante.

Eurovisión 2026, eso sí, sigue su curso en Viena, y aunque TVE no emitirá el Festival, sí será posible seguirlo desde España, a partir de las 21:00 horas. Para ello, solo tienes que entrar en este artículo y seguir la retransmisión en directo a través de YouTube. Será una emisión limpia, sin comentaristas de ningún tipo.

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Cómo votar en Eurovisión 2026

Al igual que sucede con la retransmisión, al habernos retirado del Festival tampoco tenemos derecho a voto para elegir a nuestros favoritos. Sin embargo, la UER introdujo en recientes ediciones el voto del "resto del mundo" en el que los países no participantes podían emitir sus votos, que se suman y computan todos como un único país adicional.

Así, los españoles que deseen votar en la gala de esta noche deberán hacerlo dentro de este grupo "resto del mundo", accesible a través de la app oficial de Eurovisión. Los españoles que estén residiendo en un país participante sí podrán votar desde aquel país a través de su televoto local.

Running order de la Final de Eurovisión 2026

  • 1. Dinamarca: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem"
  • 2. Alemania: Sarah Engels - "Fire"
  • 3. Israel: Noam Bettan - "Michelle"
  • 4. Bélgica: ESSYLA - "Dancing on the Ice"
  • 5. Albania: Alis - "Nân"
  • 6. Grecia: Akylas - "Ferto"
  • 7. Ucrania: LELÉKA - "Ridnym"
  • 8. Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  • 9. Serbia: LAVINA - "Kraj Mene"
  • 10. Malta: AIDAN - "Bella"
  • 11. Chequia: Daniel Zizka - "CROSSROADS"
  • 12. Bulgaria: DARA - "Bangaranga"
  • 13. Croacia: LELEK - "Andromeda"
  • 14. Reino Unido: LOOK MUM NO COMPUTER - "Eins, Zwei, Drei"
  • 15. Francia: Monroe - "Regarde !"
  • 16. Moldavia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  • 17. Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  • 18. Polonia: ALICJA - "Pray"
  • 19. Lituania: Lion Ceccah - "Sólo Quiero Más"
  • 20. Suecia: FELICIA - "My System"
  • 21. Chipre: Antigoni - "JALLA"
  • 22. Italia: Sal Da Vinci - "Per Sempre Sì"
  • 23. Noruega: JONAS LOVV - "YA YA YA"
  • 24. Rumanía: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  • 25. Austria: COSMÓ - "Tanzschein"
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