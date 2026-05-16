Por primera vez en 65 años, España no participa en el Festival de Eurovisión. Este sábado no habrá fiestas en casas o quedadas para animar a nuestro representante.
Eurovisión 2026, eso sí, sigue su curso en Viena, y aunque TVE no emitirá el Festival, sí será posible seguirlo desde España, a partir de las 21:00 horas. Para ello, solo tienes que entrar en este artículo y seguir la retransmisión en directo a través de YouTube. Será una emisión limpia, sin comentaristas de ningún tipo.
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Cómo votar en Eurovisión 2026
Así, los españoles que deseen votar en la gala de esta noche deberán hacerlo dentro de este grupo "resto del mundo", accesible a través de la app oficial de Eurovisión. Los españoles que estén residiendo en un país participante sí podrán votar desde aquel país a través de su televoto local.
Running order de la Final de Eurovisión 2026
- 1. Dinamarca: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem"
- 2. Alemania: Sarah Engels - "Fire"
- 3. Israel: Noam Bettan - "Michelle"
- 4. Bélgica: ESSYLA - "Dancing on the Ice"
- 5. Albania: Alis - "Nân"
- 6. Grecia: Akylas - "Ferto"
- 7. Ucrania: LELÉKA - "Ridnym"
- 8. Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
- 9. Serbia: LAVINA - "Kraj Mene"
- 10. Malta: AIDAN - "Bella"
- 11. Chequia: Daniel Zizka - "CROSSROADS"
- 12. Bulgaria: DARA - "Bangaranga"
- 13. Croacia: LELEK - "Andromeda"
- 14. Reino Unido: LOOK MUM NO COMPUTER - "Eins, Zwei, Drei"
- 15. Francia: Monroe - "Regarde !"
- 16. Moldavia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- 17. Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- 18. Polonia: ALICJA - "Pray"
- 19. Lituania: Lion Ceccah - "Sólo Quiero Más"
- 20. Suecia: FELICIA - "My System"
- 21. Chipre: Antigoni - "JALLA"
- 22. Italia: Sal Da Vinci - "Per Sempre Sì"
- 23. Noruega: JONAS LOVV - "YA YA YA"
- 24. Rumanía: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- 25. Austria: COSMÓ - "Tanzschein"