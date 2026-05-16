Por Redacción |

Por primera vez en 65 años, España no participa en el Festival de Eurovisión. Este sábado no habrá fiestas en casas o quedadas para animar a nuestro representante.

Eurovisión 2026, eso sí, sigue su curso en Viena, y aunque TVE no emitirá el Festival, sí será posible seguirlo desde España, a partir de las 21:00 horas. Para ello, solo tienes que entrar en este artículo y seguir la retransmisión en directo a través de YouTube. Será una emisión limpia, sin comentaristas de ningún tipo.

Cómo votar en Eurovisión 2026

Al igual que sucede con la retransmisión, al habernos retirado del Festival tampoco tenemos derecho a voto para elegir a nuestros favoritos. Sin embargo, la UER introdujo en recientes edicionesen el que los países no participantes podían emitir sus votos, que se suman y computan todos como un único país adicional.

Así, los españoles que deseen votar en la gala de esta noche deberán hacerlo dentro de este grupo "resto del mundo", accesible a través de la app oficial de Eurovisión. Los españoles que estén residiendo en un país participante sí podrán votar desde aquel país a través de su televoto local.

Running order de la Final de Eurovisión 2026