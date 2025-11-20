ENTREVISTA

Mariano Peña: "Al leer los guiones de 'Aída' me preguntaba: ¿Cómo voy a decir esto y salir a la calle luego?"

El actor nos cuenta cómo ha sido volver a encarnar a Mauricio Colmenero y nos presenta 'Barrio Esperanza'.

710 Titulares de Mariano Peña "Me siento mayor cuando la gente joven me dice que 'Aída' fue la serie de su infancia"

"Es un volver a casa y contemplar que todo sigue igual, que no ha pasado el tiempo"

"Somos los mismos, pero con las mismas ganas, el mismo sentido del humor y la misma guasa"

"Hay momentos reales, pero siempre edulcorados. Paco es mucho de tirar de la vida real"

"Yo siempre he sido un señor respetuoso y elegante, por lo que nunca me ha gustado la provocación y transgredir"

"Cuando leía los guiones decía: Dios mío de mi vida, ¿cómo voy a decir esto?"

"Me decían que no pasaba nada, que era gracioso, pero era yo quien tenía que decirlo y salir a la calle luego"

"Me sorprendí que la gente recordaba mis chistes y cuanto más bestias, mejor"

"Me siento muy querido a través de Mauricio"

"El humor ha cambiado y es verdad que se han dicho muchas barbaridades porque todo valía"

"Los chistes y bromas sobre taras físicas nunca me han gustado"

"Una serie con el sentido del humor de 'Aída' sería complicado ahora"

"En Esperanza Sur el guapo se reía del feo, el feo del guapo, el gordo del flaco y el flaco del gordo"

"'Barrio Esperanza' cuenta las andanzas de un profesorado con su alumnado"

"Se grabaron en decorados reales, con el cuello hasta arriba y ola de calor en Madrid"

"Sufrimos todos el calor, pero es que yo soy muy caluroso"

"No entiendo por qué se ha guardado tanto 'Ena', porque tiene una pintaza..."

"Se cuidó todo hasta el último detalle, pero son cosas que pasan"

"Me he alegrado muchísimo de que ya esté en la palestra"

