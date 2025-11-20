Mariano Peña: "Al leer los guiones de 'Aída' me preguntaba: ¿Cómo voy a decir esto y salir a la calle luego?"

Publicado: Jueves 20 Noviembre 2025 10:26 (hace 1 hora)|
Serie relacionada
Aída
2005 - 2014
España 10 temporadas 237 capítulos
ComediaFamiliar
7,2
Popularidad: #15 de 3.680
- 1.013
- 710
Titulares de Mariano Peña
- "Me siento mayor cuando la gente joven me dice que 'Aída' fue la serie de su infancia"
- "Es un volver a casa y contemplar que todo sigue igual, que no ha pasado el tiempo"
- "Somos los mismos, pero con las mismas ganas, el mismo sentido del humor y la misma guasa"
- "Hay momentos reales, pero siempre edulcorados. Paco es mucho de tirar de la vida real"
- "Yo siempre he sido un señor respetuoso y elegante, por lo que nunca me ha gustado la provocación y transgredir"
- "Cuando leía los guiones decía: Dios mío de mi vida, ¿cómo voy a decir esto?"
- "Me decían que no pasaba nada, que era gracioso, pero era yo quien tenía que decirlo y salir a la calle luego"
- "Me sorprendí que la gente recordaba mis chistes y cuanto más bestias, mejor"
- "Me siento muy querido a través de Mauricio"
- "El humor ha cambiado y es verdad que se han dicho muchas barbaridades porque todo valía"
- "Los chistes y bromas sobre taras físicas nunca me han gustado"
- "Una serie con el sentido del humor de 'Aída' sería complicado ahora"
- "En Esperanza Sur el guapo se reía del feo, el feo del guapo, el gordo del flaco y el flaco del gordo"
- "'Barrio Esperanza' cuenta las andanzas de un profesorado con su alumnado"
- "Se grabaron en decorados reales, con el cuello hasta arriba y ola de calor en Madrid"
- "Sufrimos todos el calor, pero es que yo soy muy caluroso"
- "No entiendo por qué se ha guardado tanto 'Ena', porque tiene una pintaza..."
- "Se cuidó todo hasta el último detalle, pero son cosas que pasan"
- "Me he alegrado muchísimo de que ya esté en la palestra"