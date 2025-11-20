FormulaTV
Audiencias ‘Hasta el fin del mundo’ sube y se hace con el control de la noche

ENTREVISTA

Mariano Peña: "Al leer los guiones de 'Aída' me preguntaba: ¿Cómo voy a decir esto y salir a la calle luego?"

El actor nos cuenta cómo ha sido volver a encarnar a Mauricio Colmenero y nos presenta 'Barrio Esperanza'.

Sergio NavarroPublicado: Jueves 20 Noviembre 2025 10:26 (hace 1 hora)

Serie relacionada

Aída

Aída

2005 - 2014

España 10 temporadas 237 capítulos

ComediaFamiliar

7,2

59 críticas

Popularidad: #15 de 3.680 Ranking Aída

  • 1.013

  • 710

Titulares de Mariano Peña

  • "Me siento mayor cuando la gente joven me dice que 'Aída' fue la serie de su infancia"
  • "Es un volver a casa y contemplar que todo sigue igual, que no ha pasado el tiempo"
  • "Somos los mismos, pero con las mismas ganas, el mismo sentido del humor y la misma guasa"
  • "Hay momentos reales, pero siempre edulcorados. Paco es mucho de tirar de la vida real"
  • "Yo siempre he sido un señor respetuoso y elegante, por lo que nunca me ha gustado la provocación y transgredir"
  • "Cuando leía los guiones decía: Dios mío de mi vida, ¿cómo voy a decir esto?"
  • "Me decían que no pasaba nada, que era gracioso, pero era yo quien tenía que decirlo y salir a la calle luego"
  • "Me sorprendí que la gente recordaba mis chistes y cuanto más bestias, mejor"
  • "Me siento muy querido a través de Mauricio"
  • "El humor ha cambiado y es verdad que se han dicho muchas barbaridades porque todo valía"
  • "Los chistes y bromas sobre taras físicas nunca me han gustado"
  • "Una serie con el sentido del humor de 'Aída' sería complicado ahora"
  • "En Esperanza Sur el guapo se reía del feo, el feo del guapo, el gordo del flaco y el flaco del gordo"
  • "'Barrio Esperanza' cuenta las andanzas de un profesorado con su alumnado"
  • "Se grabaron en decorados reales, con el cuello hasta arriba y ola de calor en Madrid"
  • "Sufrimos todos el calor, pero es que yo soy muy caluroso"
  • "No entiendo por qué se ha guardado tanto 'Ena', porque tiene una pintaza..."
  • "Se cuidó todo hasta el último detalle, pero son cosas que pasan"
  • "Me he alegrado muchísimo de que ya esté en la palestra"

