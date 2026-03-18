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'Hannah Montana' está de vuelta. Disney+ ha preparado un especial para conmemorar el vigésimo aniversario de la exitosa serie en el que Miley Cyrus se volverá a poner la icónica peluca rubia para revivir la nostalgia de millones de seguidores. El especial llegará a la plataforma de pago el próximo 24 de marzo en versión original con la opción de subtítulos en español.

Grabado ante público y en directo, el episodio especial incluye una entrevista en profundidad de Miley Cyrus en la que la artista desvelará una nueva visión sobre la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop. Asimismo, el capítulo contará con imágenes inéditas del rodaje y la recreación de algunos de los decorados más relevantes de la serie, como el salón de la familia Stewart o el armario de Hannah Montana.

El especial, producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions, será presentado por Alex Cooper. Además, tal y como se puede ver en el tráiler, Miley Cyrus interpretará algunos de los temas musicales más famosos de la ficción. Con este aniversario, la serie reafirma su posición como uno de los grandes éxitos de la historia de Disney, contando con más de 500 millones de horas de streaming en todo el mundo en Disney+ hasta la fecha.