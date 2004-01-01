FormulaTV
Miranda! (Benidorm Fest): "No queremos sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"

Entrevistamos a Miranda! y bailamamá para que nos cuenten sus primeras impresiones antes de que llegue su Semifinal.

605

Almudena M. Lizana Publicado: Lunes 9 Febrero 2026 17:21 (hace 1 hora)

Titulares de Miranda! y Bailamamá

  • Ale Sergi: "No nos quejamos, estamos muy contentos y todo el mundo está feliz"
  • Óscar Ferrer: "Tengo muchísimas ganas de que llegue la Semi y podernos subir y ya parir"
  • A.S.: "En verdad, siempre hay detalles por pulir, pero también se trata de que llegue un día en el que haya que hacerlo"
  • A.S.: "Si uno se obsesiona con cada detalle, no terminas más"
  • A.S.: "Lo bueno de tener fechas y deadlines es que llega el día y tienes que mostrarlo tal cual está"
  • A.S.: "Lo dimos todo en el ensayo, nos sentimos orgullosos y creemos que todo el equipo también lo siente así"
  • A.S.: "Si tuviéramos un año más, seguiríamos con ella, pero ya toca y hay que enseñarla"
  • A.S.: "Soy muy malo para seguir coreografías, pero para bailar suelto, te ando"
  • A.S.: "Hay momentos de baile individual de cada uno"
  • A.S.: "Hay sorpresas y es una especie de sketch cómico nuestra presentación"
  • Juliana Gattas: "No queremos ni sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"
  • Ó.F.: "Estoy deseando recibir una invitación de Miranda! para estar en sus conciertos de noviembre en España"
  • J.G.: "Por este medio, oficializamos nuestra invitación"
  • A.S.: "En tu camerino tendrás agua y poco más, pero te recibiremos con los brazos abiertos y un micrófono"
  • A.S.: "Hemos participado en el disco de Leire y aprovechamos este viaje para grabar un videoclip"

