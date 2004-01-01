ENTREVISTA

Miranda! (Benidorm Fest): "No queremos sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"

Entrevistamos a Miranda! y bailamamá para que nos cuenten sus primeras impresiones antes de que llegue su Semifinal.

Almudena M. Lizana | Programa relacionado Benidorm Fest Benidorm Fest 2022 - Act España Concursos Entretenimiento 8,1 Popularidad: #35 de 2.157 10

4 Titulares de Miranda! y Bailamamá Ale Sergi: "No nos quejamos, estamos muy contentos y todo el mundo está feliz"

Óscar Ferrer: "Tengo muchísimas ganas de que llegue la Semi y podernos subir y ya parir"

A.S.: "En verdad, siempre hay detalles por pulir, pero también se trata de que llegue un día en el que haya que hacerlo"

A.S.: "Si uno se obsesiona con cada detalle, no terminas más"

A.S.: "Lo bueno de tener fechas y deadlines es que llega el día y tienes que mostrarlo tal cual está"

A.S.: "Lo dimos todo en el ensayo, nos sentimos orgullosos y creemos que todo el equipo también lo siente así"

A.S.: "Si tuviéramos un año más, seguiríamos con ella, pero ya toca y hay que enseñarla"

A.S.: "Soy muy malo para seguir coreografías, pero para bailar suelto, te ando"

A.S.: "Hay momentos de baile individual de cada uno"

A.S.: "Hay sorpresas y es una especie de sketch cómico nuestra presentación"

Juliana Gattas: "No queremos ni sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"

Ó.F.: "Estoy deseando recibir una invitación de Miranda! para estar en sus conciertos de noviembre en España"

J.G.: "Por este medio, oficializamos nuestra invitación"

A.S.: "En tu camerino tendrás agua y poco más, pero te recibiremos con los brazos abiertos y un micrófono"

A.S.: "Hemos participado en el disco de Leire y aprovechamos este viaje para grabar un videoclip"

