Miranda! (Benidorm Fest): "No queremos sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"

Publicado: Lunes 9 Febrero 2026 17:21 (hace 1 hora)|
Programa relacionado
Benidorm Fest
2022 - Act
España
Concursos Entretenimiento
8,1
Popularidad: #35 de 2.157
- 10
- 4
Titulares de Miranda! y Bailamamá
- Ale Sergi: "No nos quejamos, estamos muy contentos y todo el mundo está feliz"
- Óscar Ferrer: "Tengo muchísimas ganas de que llegue la Semi y podernos subir y ya parir"
- A.S.: "En verdad, siempre hay detalles por pulir, pero también se trata de que llegue un día en el que haya que hacerlo"
- A.S.: "Si uno se obsesiona con cada detalle, no terminas más"
- A.S.: "Lo bueno de tener fechas y deadlines es que llega el día y tienes que mostrarlo tal cual está"
- A.S.: "Lo dimos todo en el ensayo, nos sentimos orgullosos y creemos que todo el equipo también lo siente así"
- A.S.: "Si tuviéramos un año más, seguiríamos con ella, pero ya toca y hay que enseñarla"
- A.S.: "Soy muy malo para seguir coreografías, pero para bailar suelto, te ando"
- A.S.: "Hay momentos de baile individual de cada uno"
- A.S.: "Hay sorpresas y es una especie de sketch cómico nuestra presentación"
- Juliana Gattas: "No queremos ni sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"
- Ó.F.: "Estoy deseando recibir una invitación de Miranda! para estar en sus conciertos de noviembre en España"
- J.G.: "Por este medio, oficializamos nuestra invitación"
- A.S.: "En tu camerino tendrás agua y poco más, pero te recibiremos con los brazos abiertos y un micrófono"
- A.S.: "Hemos participado en el disco de Leire y aprovechamos este viaje para grabar un videoclip"