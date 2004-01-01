FormulaTV
Rosalinda Galán: "El Benidorm Fest 2026 va a ser la Super Bowl española; yo soy la Rihanna flamenca"

La artista tiene muchas ganas de que el público vea su propuesta "y dejar de crear hype".

Héctor AlabadíPublicado: Lunes 9 Febrero 2026 17:35 (hace 50 minutos)

Benidorm Fest

Benidorm Fest

Benidorm Fest

2022 - Act

España

Concursos Entretenimiento

8,1

Popularidad: #35 de 2.157

  • 10

  • 4

Titulares de Rosalinda Galán

  • "Hemos tenido una semana previa que nos ha venido muy bien para aclimatarnos y conocernos entre nosotros"
  • "Yo ya estoy deseando que sea... me voy a quedar congelada hasta que salga"
  • "Estoy en el escenario cantando, pero detrás hay un montón de gente currando muchísimo"
  • "Me emociona que algo salga gracias al trabajo de tanta gente y formar parte con mi grano de arena"
  • "Tengo ganas de que veáis mi propuesta y dejar de crear hype"
  • "El Benidorm Fest va a ser la Super Bowl española; yo soy la Rihanna flamenca"
  • "Hemos hecho una buena bomba de relojería"
  • "Hay un momento precioso de fragilidad que me parece necesario y precioso"
  • "La fragilidad y la fortaleza son dos caras de la misma moneda; no eres una sin la otra"
  • "Va a parecer que soy una drogadicta para un día que me tomo media lorazepam"
  • "Estaba nerviosa, con pensamientos intrusivos y me tomé media lorazepam"
  • "En general, estoy haciendo mucho deporte y corro para soltar energía"
  • "Con los nervios se me cierra el estómago, no me da a mí por comer"
  • "Me vi toda la telenovela de 'Rosalinda' y me la cantaban en el colegio; esa canción me ha marcado, gracias, Thalia, te quiero"

