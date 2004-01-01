Publicado: Lunes 9 Febrero 2026 17:35 (hace 50 minutos)|
Programa relacionado
Benidorm Fest
2022 - Act
España
Concursos Entretenimiento
8,1
Popularidad: #35 de 2.157
- 10
- 4
Titulares de Rosalinda Galán
- "Hemos tenido una semana previa que nos ha venido muy bien para aclimatarnos y conocernos entre nosotros"
- "Yo ya estoy deseando que sea... me voy a quedar congelada hasta que salga"
- "Estoy en el escenario cantando, pero detrás hay un montón de gente currando muchísimo"
- "Me emociona que algo salga gracias al trabajo de tanta gente y formar parte con mi grano de arena"
- "Tengo ganas de que veáis mi propuesta y dejar de crear hype"
- "El Benidorm Fest va a ser la Super Bowl española; yo soy la Rihanna flamenca"
- "Hemos hecho una buena bomba de relojería"
- "Hay un momento precioso de fragilidad que me parece necesario y precioso"
- "La fragilidad y la fortaleza son dos caras de la misma moneda; no eres una sin la otra"
- "Va a parecer que soy una drogadicta para un día que me tomo media lorazepam"
- "Estaba nerviosa, con pensamientos intrusivos y me tomé media lorazepam"
- "En general, estoy haciendo mucho deporte y corro para soltar energía"
- "Con los nervios se me cierra el estómago, no me da a mí por comer"
- "Me vi toda la telenovela de 'Rosalinda' y me la cantaban en el colegio; esa canción me ha marcado, gracias, Thalia, te quiero"