Tráiler de 'Sidosa', el documental sobre Eduardo Casanova y el VIH con Jordi Évole

laSexta |

Tras haberse anunciado que el director y actor Eduardo Casanova había decidido romper años de silencio y salir del armario del VIH y que Jordi Évole y sus Producciones del Barrio harían un documental, ya ha salido a la luz el tráiler que deja ver cómo es 'Sidosa'.

Este documental tendrá una primera ventana en cines, estrenándose el 23 de abril y siendo emitida posteriormente en laSexta. Un poco antes, este documental producido y conducido por Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, se presentará en Málaga en una proyección especial el 10 de marzo en el Festival de Málaga.

En 'Sidosa', el director y actor hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus.

Este tráiler de 'Sidosa' revela el significado de un título que encierra una rotunda reivindicación contra el estigma del VIH: "igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto 'maricón', yo quiero apropiarme de 'sidosa'", afirma Casanova con firmeza. El documental se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.