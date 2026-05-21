'La promesa': ¿Le contará por fin Pía a Curro la verdad sobre la muerte de Jana?

Por Fidel Conejero |

La tensión continúa creciendo en 'La promesa' con un episodio que puede cambiar por completo el rumbo de varias tramas clave de la ficción de La 1. Mientras Curro (Xavi Lock) se prepara para abandonar el palacio rumbo a Madrid junto a Ángela (Marta Costa), Pía (María Castro) toma una decisión desesperada: impedir que el joven se marche sin conocer toda la verdad sobre la muerte de Jana (Ana Garcés).

Después de varios capítulos dudando sobre si revelar o no el gran secreto relacionado con Leocadia (Isabel Serrano), Pía descubre que Curro está a punto de salir de viaje y reacciona de inmediato. La doncella sale corriendo con la intención de contarle antes de su partida que fue Leocadia quien acabó con la vida de Jana.

Mientras tanto, el viaje de Curro y Ángela a Madrid sigue adelante pese a las tensiones familiares. Leocadia estalla al enterarse que su hija pretende acompañar a Curro en su enfrentamiento con la Corte, aunque Alonso decide apoyar finalmente a los dos jóvenes y permite que marchen juntos.

Otro de los grandes momentos del capítulo afectará a. Tras descubrirse públicamente sucomo hija de los duques de Carril, eldecidecomo doncella. La situación resulta especialmentepara la joven, que tendrá que asumir a partir de ahora undentro del palacio y pasar a ser tratada como una

En paralelo, Manuel (Arturo García Sancho) consigue recuperar parte de la complicidad perdida con Julieta después de sincerarse con ella sobre las amenazas de Ciro (Juan Perales) contra su familia. La conversación acerca de la estafa del duque de Carril permite acercar posturas entre ambos tras varios capítulos marcados por la desconfianza.

Por otro lado, Adriano (Ibrahim Al Shami J.) intenta poner distancia con Martina (Amparo Piñero) y le hace ver que ambos necesitan alejarse por respeto a Jacobo (Gonzalo Ramos), consciente de la complicada situación sentimental que atraviesan.

Samuel en una escena de 'La promesa'

Petra presiona a Santos para que denuncie a su padre ante la Guardia Civil

En la zona de servicio, la tensión continúa aumentando tras la confesión de Ricardo (Carlos de Austria). El mayordomo pide a Santos (Manu Imízcoz) que ambos se mantengan firmes en la mentira sobre la muerte de Ana y no revelen la verdad. Sin embargo, Petra (Marga Martínez) empieza a desconfiar seriamente de Ricardo y presiona a Santos para que denuncie a su propio padre ante la Guardia Civil por la muerte de su madre.

Mientras tanto, María Fernández (Sara Molina) y Samuel (Daniel Schröder) comienzan a sospechar que Estefanía (Luna Gallego) podría estar embarazada de Carlo (Jose Miguel Blanco), una posibilidad que desespera completamente a María y amenaza con generar un nuevo conflicto dentro del servicio.