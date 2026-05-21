Por Redacción |

El programa 16 de 'La isla de las tentaciones' arrancó con uno de los momentos más esperados del avance: el cara a cara entre Leila y Claudia, la soltera que más ha avanzado con Atamán en Villa Montaña. La conversación llegó en un momento especialmente delicado para Leila, que sigue intentando ordenar lo que siente por David Vaquero mientras observa cómo su pareja también empieza a dejarse llevar en la otra villa.

Leila y Claudia protagonizan un cara a cara cargado de tensión

La tensión apareció desde el primer momento. Leila quiso saber si Claudia creía de verdad que podía gustarle a Atamán, y la soltera respondió que sí, apoyándose en lo que habían vivido en la villa. La novia de Atamán reaccionó asegurando que entre ellos solo veía "guarreo" y defendió que su pareja seguía enamorada de ella.

Claudia no se quedó callada y le reprochó que se hubiera dejado llevar con David sin cuidar una relación de once años. Leila, por su parte, insistió en que ella no conocía su historia y explicó que los dos últimos años con Atamán habían sido muy complicados, hasta el punto de haber intentado dejarlo en varias ocasiones.

El momento más tenso llegó cuando Claudia mencionó al, lo que provocó que Sandra Barneda tuviera que levantarse para. A partir de ahí, ambas se lanzaron varios reproches: Leila le dijo que a Atamán Claudia le importaba "una mierda", mientras que la soltera le respondió que David tampoco estaba pensando en ella como Leila quería creer.

Tras el cara a cara, Sandra se quedó a solas con Leila, que reconoció que la conversación le había removido. Admitió que le daba miedo que Atamán y Claudia tuvieran una conexión real y que él pudiera darse cuenta de que ya no está tan enamorado como ambos pensaban. Aun así, dejó claro que solo le queda terminar la experiencia haciendo lo que sienta.

Claudia vuelve del veto y se encuentra con Irini

Tras su cara a cara con Leila, Claudia regresó a Villa Montaña sin saber que la noche anterior Atamán había dado un nuevo paso con Irini, la nueva soltera. Lo primero que hizo fue contar cómo había vivido el encuentro con la novia de Atamán, aunque enseguida recibió otra noticia importante: Luis se había marchado con Julia tras su hoguera final.

Pero el momento más incómodo llegó cuando Claudia descubrió que había entrado una nueva soltera y que no era una desconocida para Atamán. Irini ya había tenido algo con él fuera del programa y, durante la ausencia de Claudia por el veto, ambos se habían besado en la cama. La reacción de la tentadora fue inmediata: "Te ha faltado tiempo, Atamán".

El concursante intentó explicarle la situación y aseguró que estaba deseando que volviera a la villa para poder hablar con ella. Claudia se vino abajo al enterarse, aunque trató de quitarle peso y le dijo que no tenía por qué sentirse mal, que debía vivir su experiencia. Atamán, por su parte, reconoció sentirse confundido y afectado, pero insistió en que no quería que su relación con Claudia cambiara.

A pesar del golpe inicial, la conversación terminó de forma bastante tranquila. Claudia admitió que le había dolido lo ocurrido con Irini, pero también dejó entrever que entendía el contexto y que, entre comillas, no pasaba nada. La llegada de la nueva soltera, sin embargo, deja abierto un nuevo frente para Atamán justo cuando su vínculo con Claudia parecía avanzar.

Yuli y Lucas vivieron un encuentro cargado de emoción frente al espejo, que terminó con lágrimas, abrazos y varios saltos de las normas.

Yuli y Lucas, elegidos para el encuentro frente al espejo

Antes de que llegara uno de los momentos más esperados de la noche, Sandra Barneda irrumpió en Villa Deseo para hablar a solas con las chicas. El ambiente estaba marcado por las dudas y los altibajos: Yuli intentaba entender lo que le estaba pasando con Óscar, Mar seguía tocada tras soñar con Christian, Alba admitía entre lágrimas que tenía momentos mejores y peores, y Leila continuaba removida después de su cara a cara con Claudia.

Al verlas tan desbordadas, Sandra les anunció que una de ellas podría reencontrarse con su pareja durante tres minutos frente al espejo, aunque sin poder hablar. La decisión dependía de ellas y, por unanimidad, eligieron a Yuli para verse con Lucas. Después, Sandra acudió a Villa Montaña para comunicar la noticia a los chicos y confirmar a Lucas que sería él quien viviría ese encuentro, una decisión que sus compañeros entendieron.

El encuentro frente al espejo dejó los sentimientos a flor de piel desde el primer segundo. En cuanto Sandra Barneda activó el cronómetro, Yuli entró corriendo hacia Lucas, que no pudo evitar sonreír al verla después de tantos días separados.

La emoción, sin embargo, se transformó pronto en reproches. Yuli le recordó que en la villa había dicho que no la amaba y le preguntó por una conversación en la que supuestamente insinuaba que, tras una discusión en Chile, pudo haber pasado algo con otra persona. Lucas lo negó en todo momento e intentó calmarla, repitiéndole que debía ser fuerte y que para él ella seguía siendo lo más importante.

Cuando apenas quedaban unos segundos, Yuli comenzó a sentirse mal. Sandra se acercó para comprobar qué ocurría y Lucas, visiblemente preocupado, rompió la norma del espejo para abrazarla. La presentadora le pidió que se apartara, pero la situación volvió a repetirse poco después: Yuli seguía mareada y él regresó corriendo para abrazarla de nuevo.

Lucas se mostró completamente roto tras su encuentro con Yuli y le confesó que la quería por encima de todo.

Ya sentada en la arena junto a Sandra, Yuli rompió a llorar desconsoladamente. Admitió que no sabía qué le estaba pasando y reconoció sentirse culpable por haber sobrepasado sus límites con Óscar. Lucas volvió entonces a acercarse, pese a los intentos de Sandra por frenarlo, y le lanzó una declaración cargada de emoción.

El concursante le aseguró que la amaba, que era su vida entera y que lo único que le importaba era ella. También le dijo que, si estaba enamorada de Óscar, debía ir a por él, porque solo quería verla feliz. Antes de marcharse, Lucas dejó una de las frases más intensas de la noche: "Te voy a querer toda la vida, de la manera que sea".

La fiesta deja nuevas dudas antes del enfrentamiento entre solteros

La noche volvió a traer una nueva fiesta en las villas, aunque no todos la vivieron con el mismo ánimo. En Villa Montaña, David seguía de bajón y con la corazonada de que Alba podía acabar cayendo en la tentación. Mientras tanto, los juegos continuaban y Lucas se sinceraba con Atamán sobre su encuentro con Yuli frente al espejo: no entendía que ella primero intentara justificarse y después pedirle perdón.

En Villa Deseo, Yuli seguía asimilando todo lo ocurrido con Lucas, mientras Mar reconocía que, si empezaba a jugar dentro de la experiencia, quizá podría llegar a perdonar a Christian. La noche también dejó nuevos acercamientos: Atamán e Irini volvieron a besarse en plena fiesta, dejando abierta la posibilidad de pasar otra noche juntos.

Por su parte, Leila y David hablaron sobre las dudas de ella. La concursante le planteó si podía estar vendiéndole una ilusión, pero él le aseguró que le gustaba de verdad y que fuera también le haría caso. Leila, aun así, volvió a dejar claro que su conexión con él no solo se debía a la atracción, sino también a que su relación con Atamán quizá no estaba tan bien como pensaba.

Pese al impacto del espejo, Yuli volvió a caer con Óscar y se besó de nuevo con él mientras se preguntaba por qué lo hacía. En paralelo, Lucas hablaba con Lucía en Villa Montaña y reconocía que su corazón le decía que perdonara a Yuli, pero su cabeza no. David, por su parte, volvió a acercarse a una soltera en el jacuzzi y confesó que, si estuviera soltero, podría caer con ella.

Yuli volvió a besarse con Óscar después de lo vivido en el espejo.

En la otra villa, Leila, David, Álex y Alba acabaron juntos en el jacuzzi. Durante un juego de verdad o prueba, Leila preguntó a Alba si consideraba peligroso quedarse a solas con Álex en el jacuzzi, y ella respondió que sí. Ese ambiente dio paso al momento más tenso de la noche, cuando varios solteros terminaron enfrentándose por Mar.

La discusión comenzó cuando Cristian preguntó a Mar si sería capaz de seguir con Christian sin echarle nada en cara. Pero el verdadero choque llegó después, cuando Charly le preguntó a Cristian si se consideraba buen compañero. Fran salió entonces en defensa de Charly y acusó a Cristian de cambiar de objetivo dentro de la villa, recordando que al principio había dicho que su prototipo era Leila y que, al ver que ella se fijaba en Fran, se había echado atrás.

Cristian intentó defenderse asegurando que Mar le gustaba, pero Fran le cortó y le acusó de ser falso. La tensión fue creciendo hasta que Cristian le llamó "niño" y "malqueda", mientras Fran insistía en que él estaba defendiendo a un compañero que lo había pasado mal por Mar. La propia Mar terminó interviniendo para dejar claro que ella tenía novio desde hacía cuatro años y que solo estaba intentando pasárselo bien. Cansada de la situación, se levantó y amenazó con irse. Después, ya más calmada junto a Yuli, reconoció que se había sentido fatal porque parecía el "plan Z" de todo el mundo.

Bayán y Miguel llegan a las villas y reabren viejas historias

La noche todavía guardaba otra sorpresa: la entrada de una nueva pareja formada por Bayán y Miguel, ambos conocidos por los seguidores del formato. Ella participó en la octava edición de 'La isla de las tentaciones' junto a Eros, aunque terminó dejándose llevar por Rubén Torres. Miguel, por su parte, pasó por la séptima edición como soltero.

Su llegada pilló por sorpresa a los concursantes, que no esperaban nuevas incorporaciones a estas alturas de la experiencia. Miguel entró en Villa Montaña con buen recibimiento y explicó que ambos habían decidido participar porque, desde que se conocen, apenas se han separado. Según contó, querían comprobar cómo se comportaban viviendo la experiencia por separado.

La entrada de Miguel dejó en shock a varios habitantes de la villa, especialmente a Claudia, que había tenido algo con él años atrás. En cambio, Lucas vivió su llegada como un subidón en medio de una etapa especialmente complicada para él tras el espejo con Yuli. El concursante incluso se levantó de la cama al reconocerlo, ya que ambos se conocían de fuera.

Muy distinto fue el recibimiento de Bayán en Villa Deseo. Desde que apareció a lo lejos, algunos solteros mostraron su rechazo a su llegada. Incluso Álex Girona llegó a definirla como "un bicho", dejando claro que su entrada no pasaba desapercibida.

La reacción más tensa fue la de Mar, que explicó que Bayán y ella habían sido bastante amigas en el pasado, pero que su relación se rompió por un conflicto relacionado con su novio. Según Mar, cuando ella lo estaba pasando mal con mi novio, Bayán habría intentado acercarse a él. La nueva concursante aseguró no recordar bien lo ocurrido, pero Mar fue tajante: "Si te lo hubiese hecho yo a ti a lo mejor sí te hubieses acordado".

A pesar de la tensión, Bayán intentó rebajar el conflicto y aseguró que estaban en otro momento de sus vidas y que solo quería que a Mar le fuera bien. Su entrada, sin embargo, dejó claro que la nueva pareja no llega precisamente en un momento tranquilo para las villas.

Leila se quitó el anillo al ver las imágenes de Atamán con Claudia e Irini y dio por terminada su relación.

Irini y Atamán sobrepasan todos los límites antes de una nueva hoguera

La noche terminó de agitarse en las villas con dos conexiones avanzando a ritmos distintos. En Villa Montaña, Irini y Atamán acabaron sobrepasando todos los límites, confirmando que la llegada de la nueva soltera ha removido por completo al novio de Leila. Su entrada ya había generado dudas por el pasado que ambos compartían, pero la situación fue mucho más lejos de lo esperado.

En Villa Deseo, Yuli y Óscar volvieron a pasar la noche juntos. El soltero le hizo un masaje y las imágenes dejaron entrever una fuerte conexión sexual entre ambos, aunque no llegaron a culminar del todo. Aun así, el momento fue suficiente para hacer sonar la alarma y aumentar todavía más la tensión en Villa Montaña, donde Lucas sigue muy tocado por todo lo que está viendo de su pareja.

La entrega cerró con una nueva hoguera de las chicas. La primera en ver imágenes fue Leila, que se enfrentó a los vídeos de Atamán besándose con Claudia y también con Irini. El golpe fue definitivo para ella: se quitó el anillo que la unía a Atamán y aseguró que su relación estaba muerta y completamente acabada.

Leila terminó viniéndose abajo al reconocer que se sentía dentro de una burbuja y que todo lo vivido le estaba removiendo por dentro. Aunque en un primer momento abandonó la hoguera, apenas unos segundos después salió corriendo en busca de Atamán, dejando en el aire uno de los momentos más esperados de la próxima entrega