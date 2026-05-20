Por Redacción |

La gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' continuó justo donde había quedado pendiente la noche anterior: con la mesa de las tentaciones como gran protagonista. La primera en enfrentarse a ella fue Maica Benedicto , que ya aparecía en las imágenes del avance muy preocupada por la posibilidad de tener que cortarse el pelo para conseguir una recompensa.

Antes de que llegara su turno, María Lamela recordó a Claudia Chacón la propuesta que el programa le había dejado sobre la mesa en la gala anterior. Aunque ya se había cortado una parte importante de su melena, la organización le ofrecía ir todavía más lejos y cortárselo al máximo a cambio de poder hablar con su novio.

Pero antes de volver a esa decisión, el programa mostró nuevas imágenes de la complicada convivencia entre Claudia y Alba Paul . La relación entre ambas sigue siendo prácticamente imposible y el último roce llegó por una tapa manchada de espaguetis que, según Claudia, había sido culpa de Alba. Un conflicto mínimo que volvió a dejar claro que la tensión entre ellas continúa intacta.

Claudia vuelve a salvarse y deja la expulsión entre Aratz, Alvar y Gerard

Antes de seguir con la mesa de las tentaciones, llegó uno de los momentos clave de la gala: la ceremonia de salvación. Cuatro concursantes seguían en riesgo de expulsión, pero solo uno de ellos conseguiría librarse antes de la gala del jueves.

El primer nombre que comunicó María Lamela fue el de Aratz Lakuntza , que continuaba nominado. Después llegó el turno de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo , que tampoco logró salvarse y seguía en la lista de riesgo. De esta forma, la salvación quedaba entre Claudia y Gerard Arias .

Claudia volvió a salvarse de la expulsión y dejó el duelo final entre Aratz, Alvar y Gerard.

Finalmente, la audiencia decidió salvar a Claudia, que volvió a esquivar la expulsión en una semana especialmente intensa para ella. Así, Aratz, Alvar y Gerard siguen nominados y uno de los tres tendrá que abandonar la aventura en la próxima gala.

Maica acepta cortarse 40 centímetros

Llegó el turno de Maica. La primera oferta fue recuperar cinco prendas de su maleta a cambio de cortarse 15 centímetros de pelo, una propuesta que terminó aceptando. Más tarde, María Lamela añadió una nueva condición: cortarse cinco centímetros más a cambio de poder lavar toda la ropa que ha utilizado durante la aventura.

La mesa siguió subiendo la apuesta con una cesta llena de pan, bollería y crema de cacao. Maica intentó negociar y pidió añadir también un plato contundente salado. María aceptó incluir un plato de pasta como los que se habían ofrecido a Gerard, pero no por 20 centímetros más, como pedía Maica, sino por 25 centímetros. La concursante intentó rebajar la cantidad, pero la presentadora fue clara: 25 o nada.

Finalmente, Maica aceptó y el sacrificio total ascendió a 40 centímetros de pelo. Una decisión muy dura para ella, pero que le permitió recuperar parte de su ropa, lavar sus prendas y conseguir una importante recompensa de comida.

Gerard sacrifica media barba y acepta vivir en taparrabos

El siguiente en enfrentarse a la mesa fue Gerard. Su primera oferta era recuperar el saco que había perdido durante el cambio de playas, pero a cambio tenía que renunciar a volver a pescar en lo que quedara de concurso. Gerard rechazó la propuesta porque prefería seguir pescando.

María Lamela le ofreció entonces recuperar la mitad de su saco a cambio de afeitarse la mitad de la barba. Si no aceptaba ninguna de las opciones, su mesa terminaba ahí. Tras pensarlo, Gerard acabó aceptando cortarse media barba y continuar jugando.

Gerard se afeitó media barba y aceptó vivir en taparrabos hasta el domingo para poder ver a su madre en Honduras.

La siguiente penitencia era mucho más arriesgada: raparse la mitad de la cabeza, en el lado contrario al de la barba, a cambio de un plato de espaguetis carbonara. Gerard rechazó la oferta porque explicó que tenía un certamen de moda y no podía llegar con la cabeza rapada.

La última propuesta sí le convenció: vivir en taparrabos hasta la gala del domingo a cambio de ver a su madre, que estaba en Honduras. Gerard aceptó y se sumó a la lista de concursantes que salieron de la mesa con una penitencia importante.

Claudia acepta cortarse el pelo al máximo para hablar con su novio

Claudia volvió a tener sobre la mesa una de las decisiones más duras de la noche. El programa le ofreció cortarse el pelo al máximo, aunque con tijera, a cambio de poder hacer una videollamada con su novio.

La concursante se emocionó mucho al valorar la propuesta, pero intentó negociar con María. No quería aceptar solo por la llamada, así que pidió añadir una recompensa más: una cena para compartir con Maica, ya que no habían podido celebrar juntas su cumpleaños como les habría gustado.

La condición final implicaba que Claudia aceptara cortarse el pelo al máximo y que Maica sumara cinco centímetros más a su propio corte para poder compartir esa comida. Claudia terminó aceptando las condiciones del programa, aunque el corte definitivo no se verá todavía y quedó pendiente para la gala del jueves.

El momento provocó una fuerte reacción en plató. La madre de Claudia acabó abandonando el set, visiblemente enfadada por el límite al que consideraba que se estaba sometiendo a su hija.

Soto se depila, se hace una cresta y acaba teñido de rosa

José Manuel Soto también pasó por la mesa con varias penitencias físicas. La primera oferta fue una tortilla de patata a cambio de depilarse el pecho con bandas, una condición que aceptó.

José Manuel Soto aceptó depilarse el pecho, hacerse una cresta y teñírsela de rosa a cambio de comida.

Después, María Lamela le ofreció un pollo asado con patatas si aceptaba raparse el pelo en forma de cresta. Soto volvió a aceptar. La última propuesta fue teñirse esa cresta de rosa, y el cantante también accedió, protagonizando uno de los cambios de imagen más llamativos de la noche.

Borja acepta la cresta, pero rechaza raparse las cejas por Almudena

Mientras Soto se teñía la cresta, llegó el turno de Borja. Su primera oferta fue un puchero de cocido a cambio de llevar el mismo corte de pelo que Soto, con cresta incluida. Borja aceptó y consiguió hacerse con el plato.

Borja aceptó llevar cresta para conseguir un cocido, pero rechazó raparse las cejas pese a poder hablar con Almudena.

Después, el programa le propuso raparse una ceja a cambio de un plato de pasta, pero no aceptó. María Lamela elevó entonces la apuesta: si se rapaba las dos cejas, podría llevarse toda esa comida y además hablar con Almudena. Aun así, Borja no fue capaz de dar el paso y terminó quedándose únicamente con el cocido.

Cambio de rumbo antes de la expulsión

La gala terminó con un anuncio inesperado que cambia de nuevo el futuro inmediato de los supervivientes. El programa comunicó que los concursantes tendrán que afrontar una nueva ubicación, un giro que llega justo cuando la convivencia acaba de entrar en la fase de unificación.

Además, la próxima gala resolverá una expulsión decisiva entre Alvar, Aratz y Gerard, los tres nominados que siguen en riesgo tras la salvación de Claudia. Uno de ellos tendrá que abandonar la aventura en una semana especialmente intensa, marcada por los sacrificios físicos, los cambios de imagen y las penitencias aceptadas en la mesa de las tentaciones.