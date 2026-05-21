Por Fidel Conejero |

Jesús Vázquez se ha abierto sobre uno de los momentos más delicados de su vida profesional y personal. El presentador acudió este miércoles 20 de mayo a 'La noche de Aimar', el programa de Aimar Bretos en Cuatro, donde habló sin tapujos sobre la complicada salida que vivió de Mediaset España tras casi tres décadas vinculado al grupo audiovisual.

Durante la entrevista, Vázquez reconoció que la forma en la que terminó su etapa en la compañía le dejó profundamente afectado emocionalmente. "No fue muy bonito el final ni la salida después de tantos años de darles mi vida", admitió el presentador, que confesó haber necesitado ayuda psicológica para superar aquella etapa.

El presentador explicó que regresó a terapia hace apenas unos meses, coincidiendo con el final de su etapa en Mediaset y con una importante crisis personal derivada también de la llegada a los 60 años. "Salí muy decepcionado, muy disgustado, un poco deprimido y entonces dije: nos hace falta ayuda", relató.

Jesús Vázquez y Aimar Bretos en 'La noche de Aimar'

Jesús Vázquez: "Le di mi vida a Mediaset y no me sentí correspondido"

Aimar Bretos preguntó directamente a Jesús Vázquez si llegó a tocar fondo durante aquellos meses. La respuesta del entrevistado fue contundente: "Sí".

Según explicó, varios factores coincidieron al mismo tiempo y terminaron afectándole profundamente. "Me tocó todo a la vez: cumplir los 60, que ya es una crisis de por sí difícil de llevar; el final de una etapa laboral y la incertidumbre ante lo que me iba a pasar", aseguró.

El periodista quiso profundizar además en lo que realmente sintió tras abandonar Mediaset después de casi 30 años ligado a la cadena. Ante la pregunta de si lo que sintió fue vértigo o decepción, Jesús Vázquez lo tuvo claro: "Fue sobre todo decepción porque yo le di mi vida a Mediaset y no me sentí correspondido al final".

Aunque evitó entrar en demasiados detalles sobre su salida, el presentador reconoció que aquella situación terminó afectándole profundamente. "Fue una decepción tan grande que me llevó a un estado de tristeza, de pena", confesó durante la entrevista con Bretos.

Jesús Vázquez pensó en retirarse de la televisión

El momento emocional fue todavía más allá cuando Jesús Vázquez reconoció que llegó incluso a plantearse abandonar definitivamente la televisión. "Entre eso y que tenía sesenta, me llegué a plantear dejarlo todo", explicó.

El presentador admitió que durante aquellos meses llegó a pensar seriamente en retirarse después de más de tres décadas de carrera profesional. "Me retiro ya, tengo 60 años, no tengo personas a mi cargo, tengo la carrera más o menos hecha después de 36 años y tengo una situación económica buena", declaró.

Sin embargo, el comunicador aseguró encontrarse ahora mucho mejor gracias a la terapia psicológica. "Voy cada semana, es sanísimo y ayuda muchísimo", afirmó, defendiendo además la importancia de acudir a profesionales especializados en salud mental. "La gente no tiene por qué sufrir tanto. Hay profesionales que te ayudan a encauzar tus emociones y tus problemas", añadió.

Tras su salida de Mediaset, Jesús Vázquez inició una nueva etapa profesional en RTVE, donde se ha convertido en uno de los rostros destacados de la cadena pública durante los últimos meses. El presentador ha estado al frente del 'Benidorm Fest' y también condujo 'La Casa de la Música', el especial musical con el que TVE sustituyó este año la emisión de Eurovisión. Además, tiene previsto conducir el 25 aniversario de 'Operación Triunfo' próximamente.