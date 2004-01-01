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FIEBRE DEL VIERNES NOCHE

'Tu cara me suena' inicia la promoción de su temporada 13 coincidiendo con el comienzo de las grabaciones

Manel Fuentes regresa como presentador con un jurado formado por Lolita Flores, Àngel Llàcer, Chenoa y Florentino Fernández.

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AtresmediaPublicado: Jueves 19 Marzo 2026 18:37 (hace 1 hora)

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Tu cara me suena

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2011 - Act

España

Entretenimiento

8,5

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'Tu cara me suena' ya calienta los motores de cara a su decimotercera edición. El programa de imitaciones de Antena 3 ha lanzado ya su primera promo en la que anuncia que muy pronto regresará "la fiebre del viernes noche". Con un Manel Fuentes muy setentero, el espacio producido por Gestmusic está a punto de caer por la parrilla de la cadena, pues a 'El desafío' le queda ya muy poco.

Además de esta promoción, la cadena ha anunciado que ya ha dado inicio a las grabaciones de la temporada. Los nueve concursantes de esta decimotercera edición, que son Jesulín de Ubrique, Soledad Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado, se subirán al escenario cada semana para afrontar el reto de ponerse en la piel de un artista nacional o internacional.

'Tu cara me suena' regresa a Antena 3 después del éxito de su temporada anterior. El formato se mantuvo líder en todas sus emisiones con un 21,7% de media, un dato muy alejado de la realidad televisiva actual, por lo que el equipo capitaneado por Fuentes, y acompañado por Lolita Flores, Àngel Llàcer, Chenoa y Florentino Fernández en el jurado, seguirá tratando de ser la apuesta principal de la noche de los viernes.

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