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'Tu cara me suena' ya calienta los motores de cara a su decimotercera edición. El programa de imitaciones de Antena 3 ha lanzado ya su primera promo en la que anuncia que muy pronto regresará "la fiebre del viernes noche". Con un Manel Fuentes muy setentero, el espacio producido por Gestmusic está a punto de caer por la parrilla de la cadena, pues a 'El desafío' le queda ya muy poco.

Además de esta promoción, la cadena ha anunciado que ya ha dado inicio a las grabaciones de la temporada. Los nueve concursantes de esta decimotercera edición, que son Jesulín de Ubrique, Soledad Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado, se subirán al escenario cada semana para afrontar el reto de ponerse en la piel de un artista nacional o internacional.

'Tu cara me suena' regresa a Antena 3 después del éxito de su temporada anterior. El formato se mantuvo líder en todas sus emisiones con un 21,7% de media, un dato muy alejado de la realidad televisiva actual, por lo que el equipo capitaneado por Fuentes, y acompañado por Lolita Flores, Àngel Llàcer, Chenoa y Florentino Fernández en el jurado, seguirá tratando de ser la apuesta principal de la noche de los viernes.