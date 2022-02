El artista recuerda cómo fue su experiencia en 'Tu cara me suena', cantando "Mon amour" junto a Eva Soriano interpretando a Aitana.

Sergio Navarro

Uno de los artistas revelación es Zzoilo, quien gracias a su colaboración con Aitana se ha hecho famoso en el mundo entero. Recientemente ha participado en 'Tu cara me suena', cantando su tema "Mon Amour" junto a la concursante Eva Soriano, después de que esta cayera en la casilla de "Original y copia". Ahora, el cantante nos cuenta cómo fue su experiencia y asegura que tiene muchas ganas de repetir, aunque siempre como invitado y no como concursante. También hablamos con él sobre el Benidorm Fest, y aunque reconoce que no se ha enterado mucho de cómo ha ido esta primera edición ni de las polémicas, tiene claro que no se presentaría al festival. Eso sí, no le importaría ser el compositor de alguno de los temas candidatos.

Titulares de Zzoilo