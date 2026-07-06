Por Fidel Conejero |

La cobertura del Mundial 2026 vuelve a provocar cambios de última hora en la programación de La 1. RTVE ha decidido emitir este martes 7 de julio el encuentro de octavos de final entre Argentina y Egipto, cuyo comienzo está previsto para las 18:00 horas, una decisión que obliga a retirar de la parrilla tanto 'Valle Salvaje' como 'La promesa'. Lo llamativo es que, a pocas horas de la emisión, la programación oficial de RTVE sigue mostrando una tarde prácticamente idéntica a la prevista inicialmente.

Según la parrilla publicada por la corporación, tras el Tour de Francia 2026 deberían emitirse 'Valle Salvaje' a las 17:45 horas y 'La promesa' a las 18:35, antes de dar paso a 'Malas lenguas'. Sin embargo, finalmente La 1 ofrecerá el Argentina - Egipto, un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 que ocupará buena parte de la franja vespertina.

Carlo y Samuel observan al niño de María en 'La promesa'

Nuevo cambio de programación por el Mundial 2026

No es la primera vez que la competición altera la programación de La 1 esta semana. Este lunes, la cadena ya ha modificado su parrilla para ofrecer la previa del, lo que también ha dejado sin hueco a. Apenas un día después, RTVE vuelve a recurrir a una modificación de última hora para dar prioridad al campeonato.

En esta ocasión, además, el cambio resulta especialmente llamativo porque la propia web de RTVE continúa anunciando la emisión habitual de ambas series, sin reflejar todavía la sustitución por el partido. La única variación visible respecto a una tarde convencional es la presencia del Tour de Francia, que ya estaba previsto para sustituir a 'Directo al grano', mientras que el resto de la programación permanece sin actualizar.

Con este nuevo ajuste, los seguidores de 'Valle Salvaje' y 'La promesa' tendrán que esperar un día más para poder ver los nuevos capítulos, mientras que La 1 mantiene su apuesta por la fase decisiva del Mundial 2026, cuya cobertura está condicionando la programación habitual de la cadena pública.