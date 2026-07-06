Por Diego López |

Televisión Española ya ha cerrado el casting de la segunda temporada de 'Hasta el fin del mundo', su reality de aventuras en el que siete parejas luchan por completar antes que nadie una ruta de larga distancia a través de varios países.

Esta vez, las parejas tendrán un reto adicional: el idioma. Si la primera temporada se desarrolló exclusivamente por países hispanos de América del Sur, en esta ocasión el viaje se traslada a la ruta de la seda, en una aventura que durará más de dos meses.

Paula Vázquez volverá a ser la maestra de ceremonias. Además de narrar el programa, Vázquez recibirá a las parejas en el punto final de cada una de las etapas que tendrán que ir superando. Producido en España por Zeppelin, este concurso originario de la BBC cerró su primera temporada con un buen 12,2% de share y 761.000 espectadores de media.

Los concursantes de la segunda temporada de 'Hasta el fin del mundo'

Las 7 parejas concursantes:

María del Monte y Rocío Muñoz: Cantante y presentadora que coincidieron en el programa de La 1 'La bien cantá'. Durante la grabación del programa surgió una relación de amistad, que todavía dura.

Cantante y presentadora que coincidieron en el programa de La 1 'La bien cantá'. Durante la grabación del programa surgió una relación de amistad, que todavía dura. Elena Ballesteros y Jimena Marín: Madre e hija, Ballesteros ha participado en grandes series de nuestra televisión como 'Periodistas'. Jimena, su hija de su primer matrimonio con el actor Paco Marín es cantante y estudiante de Ciencias Políticas.

Madre e hija, Ballesteros ha participado en grandes series de nuestra televisión como 'Periodistas'. Jimena, su hija de su primer matrimonio con el actor Paco Marín es cantante y estudiante de Ciencias Políticas. María José Campanario y Belinda Washington: Desconocidas entre sí, la primera es odontóloga de profesión pero conocida por ser la esposa del torero Jesulín de Ubrique. Washington es actriz y presentadora con una larga trayectoria.

Desconocidas entre sí, la primera es odontóloga de profesión pero conocida por ser la esposa del torero Jesulín de Ubrique. Washington es actriz y presentadora con una larga trayectoria. Borjamina y Miguel Ángel Gómez: dos concursantes televisivos pero de programas diferentes. Borjamina es uno de los Moros de Arousa del extinto 'Reacción en cadena', mientras que Miguel Ángel Gómez ha pasado por 'Pasapalabra', 'Saber y ganar' o '¡Boom!'.

dos concursantes televisivos pero de programas diferentes. Borjamina es uno de los Moros de Arousa del extinto 'Reacción en cadena', mientras que Miguel Ángel Gómez ha pasado por 'Pasapalabra', 'Saber y ganar' o '¡Boom!'. Benita Castejón y su representante, Tony R.: desde que anunció su transición, la futuróloga y arista está en todas partes. Ahora, Benita quiere dar un paso más apuntándose en esta aventura con su representante, que también es empresario.

desde que anunció su transición, la futuróloga y arista está en todas partes. Ahora, Benita quiere dar un paso más apuntándose en esta aventura con su representante, que también es empresario. Jorge Sanz y Merlín Sanz: segunda pareja de progenitor e hijo. Jorge es un reconocido actor ganador de un Goya, mientras que su hijo Merlin quiere hacerse un hueco en la interpretación y superar sus dificultades personales, pues nació con fibrosis quística.

segunda pareja de progenitor e hijo. Jorge es un reconocido actor ganador de un Goya, mientras que su hijo Merlin quiere hacerse un hueco en la interpretación y superar sus dificultades personales, pues nació con fibrosis quística. Odei Jainaga y Fiona Pinar: dos atletas olímpicos. Odei es plusmarquista español especializado en lanzamiento de jabalina, mientras que Pinar es paralímpica tras sufrir la amputación de una pierna tras un accidente de esquí.

Las siete parejas inician ahora su aventura para recrear la ruta de la seda. La primera temporada de 'Hasta el fin del mundo' tuvo un coste de 6.335.188 euros, según informó RTVE en su portal de transaprencia.