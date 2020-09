Los programas más prometedores que se estrenan en la temporada 2020/2021 y podrían dar la vuelta al mundo

Los programas de entretenimiento cada vez acaparan más minutos en las parrillas televisivas de cadenas generalistas y privadas. Reality y talent shows como 'Operación Triunfo', 'La isla de las tentaciones', 'La Voz' o 'MasterChef' demuestran que este tipo de formatos siguen siendo efectivos entre el público. Lo mismo sucede con concursos como 'Pasapalabra', '¡Ahora caigo!' o 'La ruleta de la suerte', formatos que llevan años en emisión diaria y que mantienen a sus fieles seguidores.

Los buenos resultados de audiencia propician que las compañías apuesten cada vez más por esta clase de programas, una táctica a la que cada vez se apuntan más algunas plataformas de vídeo bajo demanda. Es el caso de Netfix, que ya ha desarrollado algunos formatos como 'Niquelao!', '¡A cantar!', 'The Circle' o 'El suelo es lava'. Desde FormulaTV queremos poner el foco de atención en algunos de los programas más prometedores del mundo que se estrenarán próximamente en televisión o que acaban de aterrizar con una gran acogida por parte del público y la crítica.

1 'Top Gamers Academy'

Aspirantes a 'Top Gamers Academy'

Gestmusic Endemol y Webmedia se encargan de producir 'Top Gamers Academy', el primer talent show de videojuegos a nivel mundial. El objetivo principal es encontrar al mejor gamer del país y, para ello, 24 participantes entrarán en una "Academia" donde podrán desarrollar sus puntos fuertes, mejorar sus habilidades y, en definitiva, convertirse en los mejores. A su vez, los concursantes competirán divididos en tres grupos que estarán guiados por un mentor, entre los que se encuentran ElRubius, Willyrex y TheGrefg. Además, Ana Oliveras, conocida como Anouc, ejercerá las funciones de directora de la academia. Por su parte, Jordi Cruz Pérez, conocido por presentar 'Club Disney' y 'Art Attack', será el responsable de ponerse al frente de este innovador programa para conducir las galas de Neox y los diferentes torneos que se realizarán en la plataforma de streaming Twitch. Asimismo, Atresmedia completará la cobertura a través de sus plataformas Flooxer y Atresplayer Premium.

2 'Before you hit the floor'

'Before you hit the floor'

Idea original de Isabel Durán para Atresmedia Studio, 'Before you hit the floor' es un formato español que busca sorprender al espectador manteniéndolo expectante desde el principio hasta el final. En concreto, los participantes entrarán a un ascensor de un edificio en el que deberán tener la suficiente sangre fría para ir contestando preguntas al mismo tiempo que van acumulando dinero y ascendiendo piso a piso hasta llegar a la azotea. Una vez alcancen la última planta, saldrán del ascensor para enfrentarse a un salto final al vacío mientras responden la pregunta final para poder llevarse el dinero ganado. Todo ello estará aderezado con dosis de humor, tono en el que se construye el programa. Cabe destacar que, tras convertirse en uno de los cinco finalistas en la edición de 2020 del MIP Formats International Pitch, el jurado internacional se decantó por este formato para otorgarle el premio, imponiéndose a otros proyectos presentador por varios países.

3 'Planet Sex'

Cara Delevingne conduce 'Planet Sex'

La modelo y actriz británica Cara Delevingne será la presentadora y productora de 'Planet Sex', una serie documental que explorará, desde diferentes puntos de vista, temas relacionados con la identidad sexual y de género, el atractivo, la pornografía y el sexo. Su principal objetivo es indagar en aspectos de la sexualidad del ser humano que todavía siguen generando dudas en la sociedad para ofrecer a los espectadores respuestas e información que les ayude. El rodaje comenzó a principios de año, justo antes de la paralización de la industria audiovisual por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, por lo que se desconoce su fecha de estreno. Sin embargo, está confirmado que el formato estará disponible en el catálogo de streaming de Hulu y contará con un total de seis entregas.

4 'Bank Balance'

Ramsay Gordon presenta 'Bank Balance'

El mediático chef Ramsay Gordon, presentador y juez de formatos como 'Hell's Kitchen' o 'MasterChef USA', se pondrá al frente de 'Bank Balance', un programa en el que los concursantes tendrán que competir entre ellos respondiendo a un cuestionario. Sus conocimientos serán puestos a prueba junto con la habilidad y la capacidad de controlar los nervios, pues el temor por la constante posibilidad de poner en riesgo el premio final será el factor principal que los participantes deberán vigilar y equilibrar para salir victoriosos. De este modo, durante todo el proceso, los concursantes sentirán la presión de poder perder una gran fortuna en cualquier momento o, por el contrario, regresar a casa con una importante suma de dinero en el bolsillo.

5 'Go-Big Show'

Bert Kreischer, Cody Rhodes, Jennifer Nettles, Rosario Dawson y Snoop Dogg en 'Go-Big Show'

El talento de los participantes se pondrá a prueba en 'Go-Big Show', un formato en el que diversos concursantes se subirán al escenario para demostrar sus mejores cualidades. Bert Kreischer ejercerá las labores de presentador, mientras que Snoop Dogg, Rosario Dawson, Jennifer Nettles y Cody Rhodes serán los encargados de valorar y juzgar cada actuación. En concreto, podremos ver a participantes con talentos de todo tipo, algunos de lo más increíbles como, por ejemplo, conductores de monster trucks, entrenadores de caimanes y arqueros acrobáticos, entre otros. Los episodios combinarán las espectaculares actuaciones con historias personales de los competidores, que se enfrentarán en un esfuerzo por ganarse a los jueces y marcharse a casa con un premio de 100.000 dólares. El programa se ha grabado de acuerdo con los protocolos de seguridad de COVID-19 vigentes y los asientos del público permanecerán vacíos durante la filmación, pero el espectáculo contará con una audiencia en el exterior.

6 'My Kind of Country'

Reese Witherspoon produce 'My Kind of Country'

La actriz y productora Reese Witherspoon, conocida por sus papeles protagónicos en series como 'Big Little Lies' o 'The Morning Show', producirá 'My Kind Of Country', un talent show musical donde el country será el protagonista. El programa ha sido descrito como una "serie híbrida" y aportará una sensibilidad documental al género de la competencia musical. Su objetivo es romper las barreras culturales y musicales en el espacio de la música country, invitando a músicos innovadores a dar rienda suelta a sus voces auténticas. El formato se incluirá en el catálogo de Apple TV+ como el primer programa de estas características de la plataforma de video bajo demanda. Asimismo, Adam Blackstone, quien ha trabajado con artistas de la talla de Rihanna, Justin Timberlake y Alicia Keys, entre otros, se desempeñará como director musical.

7 'Wipeout'

Concursantes de la versión española de 'Wipeout'

La moda de recuperar formatos de antaño también llega hasta los programas de entretenimiento. En este caso, 'Wipeout' es el concurso elegido para resurgir de sus cenizas con nuevas pruebas y presentadores. John Cena y Nicole Byer han sido los elegidos para conducir la nueva versión estadounidense del famoso programa en el que sus concursantes tienen que superar diferentes obstáculos haciendo uso de su habilidad, agilidad, astucia, resistencia y fuerza. Camille Kostek acompañará a Cena y Byer a pie de pista, siguiendo el progreso de los participantes en cada ronda. Además, el programa se reinventa al introducir tres rondas en cada juego y una carrera de obstáculos de tres etapas con múltiples puntos estratégicos diseñados para desafiar la fortaleza y la entereza de los competidores.

8 'Amor en el espectro'

Participantes de 'Amor en el espectro'

El amor es el protagonista de 'Amor en el espectro', formato de Netflix en el que varias personas con autismo buscan enamorarse y hacer nuevas amistades. Para ello, los participantes acceden a tener citas a ciegas, encuentros en los que se aprecia el interés social que tienen a pesar de las dificultades para relacionarse con otras personas propias de su condición. Además, en este reality show se habla del autismo con total transparencia y naturalidad, una cercanía que se produce en parte gracias a los participantes, que se muestran al espectador sin ningún tipo de pudor, con sus virtudes y sus defectos. De esta forma, logran romper con los estigmas establecidos en torno al trastorno del espectro autista, sobre todo los vinculados a la falsa creencia de que las personas con autismo reniegan del interés social.

9 'Beat The Chasers'

Bradley Walsh presenta 'Beat The Chasers'

'Beat The Chasers' es el tercer spin-off de 'The Chase', formato que en España se emite bajo el título de 'El cazador'. En esta nueva versión del concurso, presentado por Bradley Walsh, los participantes intentan vencer a los cinco cazadores para ganar grandes premios en efectivo. El concursante tiene que negociar con el tiempo que posee y las oferta que le lanzan los cazadores. Así pues, en la última ronda, el concursante y los cazadores se enfrentan a una tanda de preguntas de forma alterna, todo el mientras el tiempo corre hasta que aciertan la respuesta. Si el contador de tiempo del concursante llega a cero antes que el del cazador, pierde y se marcha a casa con las manos vacías.