'¿A qué estás esperando?' anuncia los fichajes de su segunda temporada, que arranca su rodaje

¿A qué estás esperando?
2024 - Act
España 1 temporada 8 capítulos
ComediaRomance
Atresmedia ha retomado una de sus ficciones más populares. Pese a que su primera temporada sigue pendiente de estreno en Antena 3, su impacto en Atresplayer, donde se convirtió en la ficción más vista de 2024, fue suficiente para que el grupo de comunicación diera luz verde a una segunda entrega que, varios meses después de su anuncio en el marco del Festival de San Sebastián, finalmente ha dado comienzo a su rodaje.
La filmación se desplegará en diferentes localizaciones de Canarias y Madrid a lo largo de las próximas semanas, aunque antes de completarse se ha compartido una primera imagen en la que figuran los cuatro principales protagonistas del proyecto: Adriana Torrebejano, Eva Ugarte, Francisco Ortiz y Rubén Cortada. El cuarteto regresa en la nueva tanda, en la que también estarán presentes Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ginés García Millán, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, Ramón Langa, Antonia San Juan y Manu Baqueiro, entre otros.
A ese equipo artístico se han sumado tres incorporaciones que sacudirán las tramas de la serie: Nicolás Furtado, Marta Guerras y Helena Ezquerro. El actor uruguayo viene de tener un rol principal en 'Olympo' y de compartir pantalla con Ester Expósito en 'Bandidos'. Por su parte, Guerras ha participado en 'Entrepreneurs', '4 estrellas' o 'UPA Next' en los últimos tiempos, mientras que Ezquerro protagonizó 'La Moderna' y también aparecerá en la segunda temporada de 'Entre tierras'.
¿Qué pasará en la próxima temporada?
En los nuevos episodios, Can y Sonia estarán disfrutando de la vida junto a Ibiza... hasta que salga a la luz un gran secreto que provocará un terremoto emocional. La irrupción del padre de Ibiza pondrá a prueba la relación entre Can y Sonia, mientras que el matrimonio de Daryl y Carol, marcado por el nacimiento de Joel, dará otro giro con una inesperada mudanza. A eso se sumará la llegada de Gabriel, el padre de Daryl, que generará rivalidades y desenterrará traumas y conflictos del pasado.