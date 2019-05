ABC estudia encargar una nueva temporada de 'Whiskey Cavalier'

El episodio de 'Whiskey Cavalier' emitido el pasado miércoles podría no ser el último de la serie. ABC y Warner Bros. estarían negociando encargar una nueva temporada del drama de acción cuando apenas se cumplen once días desde que la cadena anunciase su cancelación.

Lauren Cohan y Scott Foley, protagonistas de 'Whiskey Cavalier'

Según informan diversos medios, la cadena liderada por Karey Burke estaría contemplando una posible segunda temporada del drama protagonizado por Scott Foley ('Scandal') y Lauren Cohan ('The Walking Dead') y se espera que la decisión definitiva se anuncie a finales de esta misma semana.

Tonight: great season finale of #WhiskeyCavalier. Maybe check it out? Make this a "season" finale and not a series finale. Just an idea. — Bill Lawrence (@VDOOZER) 22 de maig de 2019

Cada episodio de 'Whiskey Cavalier' duplicaba su audiencia en demográficos tras una semana y tiene un perfil similar al drama policial protagonizado por Nathan Fillion, 'The Rookie', que sí fue renovada. Cabe decir que la serie, que tenía el objetivo de aumentar la audiencia femenina, fue una de las grandes apuestas de la temporada de la cadena hasta el punto que tuvo un pre-estreno de lujo justo después de la retransmisión de la pasada ceremonia de entrega de los Oscar.

En su momento Burke afirmó que la decisión de cancelar 'Whiskey Cavalier' tras una sola temporada fue particularmente difícil: "Pensamos que le dimos un lanzamiento muy fuerte esta primavera, pero perdimos audiencia. Buscamos otras franjas horarias, pero no encontramos una oportunidad real."

La serie tiene a su favor que el final de su primera temporada alcanzó un 0.7 entre los adultos de entre 18 y 49 y 3,8 millones de espectadores en total, en parte gracias al impulso de las re-creaciones en directo de 'The Jeffersons' y 'All in the Family' en homenaje a su creador, Norman Lear, que se emitieron justo antes. Además, podría servir de posible recambio en la 'midseason' en caso de que no prosperen los pilotos de la secuela de 'Policías de Nueva York' y 'Heart of Life'.

Segundas oportunidades

Tras la ajetreada semana de los upfronts, estos días los despachos de los estudios están ocupados estudiando si hay alguna serie cancelada que merece ser rescatada. Tal es el caso de 'Speechless' o 'Día a día', cuyos responsables siguen buscando opciones para continuar. El año pasado, por ejemplo, 'Sucesor designado' consiguió ser rescatada por Netflix tras la cancelación por parte de ABC y 'Brooklyn Nine-Nine' saltó por sorpresa de Fox a NBC.