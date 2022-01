'Anatomía de Grey', renovada por una decimonovena temporada

Por más que Ellen Pompeo lleve años pidiéndolo, 'Anatomía de Grey' se resiste a morir. La ficción de ABC, que es el drama médico más longevo de la historia de la televisión estadounidense, ha renovado por una decimonovena temporada y parece decidida a ir a por el récord absoluto que ostenta actualmente 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' con sus (por ahora) veintitrés temporadas.

Ellen Pompeo como Meredith Grey en 'Anatomía de Grey'

La noticia, que lleva cociéndose desde hace semanas, se produce tras el acuerdo con Pompeo, que con su nuevo contrato pasará la próxima temporada de ser co-productora ejecutiva a productora ejecutiva de la serie. En esta ocasión la negociación con Shondaland y con la actriz que lleva diecinueve temporadas interpretando a la doctora Meredith Grey parece haber sido muchísimo más sencilla que la del pasado año, que se alargó hasta mayo y que, según algunas fuentes, estuvo a punto de desembocar en una cancelación.

Los que también tienen confirmado sus regreso son Chandra Wilson y James Pickens Jr., los otros dos actores originales del reparto, así como Kirsta Vernoff, actual showrunner de 'Anatomía de Grey', que se puso al frente de la ficción en la decimocuarta temporada cuando su creadora, Shonda Rhimes, le cedió las riendas.

"No podría estar más emocionada de que podamos seguir contando las historias de Meredith, Bailey, Richard y todos los demás médicos del Gray Sloan Memorial durante otra temporada", confiesa Rhimes. "Es un reconocimiento al trabajo de Krista Vernoff, el elenco, el equipo y todos los escritores que mantienen a la audiencia al borde de su asiento semana tras semana. Y no sería posible sin las generaciones de increíbles fans que han apoyado a 'Anatomía de Grey' durante tantos años". Esos fans que hacen posible que siga siendo la ficción más vista de ABC en números absolutos y la mantienen en lo más alto de la lista de los dramas con mejores demográficos de la televisión en abierto.

"'Anatomía de Grey' es un auténtico fenómeno, amado por público de todo el mundo. Ya sea viéndola en directo en ABC, o en streaming en Hulu o globalmente en Disney Plus o Star Plus, está claro que los fans no se cansan de la brillante creación de Shonda Rhimes", afirma Dana Walden, presidenta de entretenimiento de Walt Disney. Televisión. "Tenemos una fe enorme en que Shonda, Krista Vernoff, Ellen Pompeo y todo el equipo creativo en los próximos años sigan explorando nuevas historias que continuarán enfocándose en la medicina actual, abordarán los problemas que conforman al mundo que nos rodea e impactarán profundamente a los fans más leales."

Más allá de la pandemia

Mientras que la decimoséptima temporada 'Anatomía de Grey' estuvo dedicada a los trabajadores de primera línea y se enfocó en la pandemia de COVID-19, la decimoctava se desarrolla en un mundo ficticio post-pandemia y con una Meredith totalmente recuperada que viaja periódicamente a Minneapolis para intentar encontrar la cura para el Parkinson. Además, esta primera mitad de episodios nos ha traído de vuelta a algunos viejos rostros conocidos, como los de Kate Walsh, Abigail Spencer y Kate Burton.