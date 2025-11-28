Abogados Cristianos estudia acciones por la "ofensa" de Laca Udilla ('Drag Race') siendo la Virgen con bigote

Por Sergio Navarro |

El concurso que está haciendo Laca Udilla en 'Drag Race España' está siendo espectacular. Con una simpatía, una ironía y un arte tremendo, consigue hipnotizar al público y al jurado en cada uno de los retos y pasarelas que muestra semana tras semana. En la entrega del último domingo, el de la semifinal, se coronó siendo la ganadora del programa y primera finalista gracias a una emotiva prueba.

Las concursantes recibieron a seres muy queridos para el reto del Make Over y tenían que contar, juntas, una historia de su pueblo. En el caso de Laca Udilla, recibió a su madre y homenajearon a Valencia en las Fallas. Laca Udilla lució un precioso look con el que se convertía la Virgen de los Desapamparados, también conocida como La Xeperudeta, mientras que su madre (nombre drag: Laco Llares) era una fallera que va a ponerle flores en la ofrenda.

Laca Udilla y su madre, com la Virgen de los Desamparados y la fallera mayor en 'Drag Race'

Ambas desfilaron con unos looks espectaculares y contaron una historia preciosa, pues las flores que le colocaba la madre eran unas rojas, formando un corazón, colocándoselas en el pecho. Pues bien, mientras toda la audiencia se emocionaba con esto que acababa de ocurrir en el plató de 'Drag Race', también hubo otros que, sin querer entender nada, se han sentido ofendidos porque sí.

Un comunicado para analizar

Abogados Cristianos ha tardado poco en mostrar su desagrado a esta pasarela y así lo ha mostrado en redes sociales. "El colectivo LGTB ataca de nuevo a los católicos", comienzan diciendo, para luego exponer que "".

Hay tanto por analizar en esta frase... Primero el uso del masculino, después el verbo "se disfraza" y tercero, que intuyan que se ha puesto el bigote como parte del "disfraz" cuando es su estética habitual y como hace su drag. ¿Es el bigote lo que les ofende? Para acabar el comunicado, Abogados Cristianos expone que "estudiamos acciones contra esta ofensa. No todo vale contra los cristianos". No han entendido nada. Igual tampoco se entiende nada de su comunicado.

Laca Udilla y su madre representan el momento en el que la fallera mayor pone flores a la Virgen

Este comunicado ha tenido multitud de reacciones y no podría faltar la de la Laca Udilla: "Oye, al menos poned mi nombre o algo, ¿no?", respondía al tuit, que también citaba con este mensaje: "Las que faltaban". Estrella Xtravaganza, de la segunda edición de 'Drag Race' es una de las compañeras que le ha mostrado su apoyo: "Pero 'por Dios'! Si lo está haciendo con respeto, desde el arte y, encima, con su madre. Es un homenaje lo miréis como lo miréis. Pero como no entendéis de arte y sois unos intransigentes... ¿qué más se puede pedir?".

Suma y sigue

No es la primera vez que Abogados Cristianos pone el ojo en las drags. El caso más sonado fue el de Drag Sethlas, cuyo look como la virgen en la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria 2017 resultó ofenderles, aunque la denuncia quedó archivada. La Audiencia Provincial entendía que el uso de elementos religiosos en la actuación no debe descontextualizarse de lo que es una fiesta "transgresora", "exagerada" y "atrevida" y que por tanto no hubo "ánimo ofensivo" hacia los sentimientos religiosos.

También parece que solo reacciona esta fundación a casos aleatorios, porque, sin irnos más lejos, este mismo año podrían también haber brotado con otras actuaciones como la de Satín Greco en la pasarela de las dos caras. La drag apareció como una virgen para quitarse todas las prendas y acabar completamente desnuda en el plató. Por lo que sea, esto no les llegó. Viva Laca Udilla, viva Satín Greco y viva la libertad.