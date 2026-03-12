FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Top Chef' lidera ante el 'El capitán en Japón' y 'Pura sangre' en una noche de bajadas

40º PREMIOS GOYA

Abogados Cristianos reclama sanciones para Silvia Abril e Inés Hernand por sus "burlas a la fe" en los Goya

La fundación ultracatólica suma también en sus quejas a Marina Rivers por sus comentarios sobre la fe católica en los 40º Premios Goya.

Abogados Cristianos reclama sanciones para Silvia Abril e Inés Hernand por sus "burlas a la fe" en los Goya
©RTVE
Por Adrián López CarcelénPublicado: Jueves 12 Marzo 2026 13:08 (hace 9 horas)

Programa relacionado

Premios Goya

Premios Goya

Premios Goya

1987 - Act

España

Premios Cine

6,6

Popularidad: #157 de 2.160

  • 1

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha recibido una solicitud formal por parte de Abogados Cristianos para sancionar a Silvia Abril, Inés Hernand y Marina Rivers por unas declaraciones que dieron sobre la religión católica durante la alfombra roja de la 40ª edición de los Premios Goya.

Según informa Europa Press, la fundación hace referencia a la opinión de Silvia Abril sobre el incremento de obras culturales con temática religiosa al hilo de la nominación de 'Los domingos'. "Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tienen montado. Se acabó, vayan saliendo", dijo la actriz de forma contundente.

Marina Rivers, Inés Hernand y Nuria Marín retransmitieron la alfombra roja de los 40º Premios Goya para RTVE Play
Marina Rivers, Inés Hernand y Nuria Marín retransmitieron la alfombra roja de los 40º Premios Goya para RTVE Play
Vídeos FormulaTV

Asimismo, según Abogados Cristianos, Inés Hernand y Marina Rivers "utilizaron elementos propios del lenguaje religioso para realizar burlas de carácter soez hacia la fe católica". Las creadoras de contenido, que lideraron la retransmisión de la alfombra roja de los Premios Goya para RTVE Play, bromearon sobre la posibilidad de hacerse monja de clausura al igual que la protagonista de 'Los domingos'. En un momento dado, Hernand preguntó a Rivers cuál sería su rezo, a lo que la influencer respondió: "Amén, hermanas. Vivan nuestros coños, ese es mi mayor rezo siempre en la vida".

La solicitud de Abogados Cristianos

La fundación considera que todos estos comentarios "vulneran los principios de igualdad, respeto, pluralismo y protección de los derechos humanos recogidos en el Código Ético y de Conducta de la Academia". Asimismo, creen que dichas declaraciones suponen "un ataque público contra la fe cristiana y dirigirse de forma despectiva contra las creencias de millones de ciudadanos".

&#39;Los domingos&#39; fue una de las películas más galardonadas de la noche
'Los domingos' fue una de las películas más galardonadas de la noche

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, considera que es "intolerable que los Premios Goya se hayan convertido en un altavoz político desde el que se ridiculiza la fe de millones de cristianos". Asimismo, cree que "una gala que debería hablar de cine no puede usarse para atacar a quienes no siguen la ideología de este Gobierno".

Ver todos los comentarios (22)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Famosos relacionados

Top Series

Listas