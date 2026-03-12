Por Adrián López Carcelén |

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha recibido una solicitud formal por parte de Abogados Cristianos para sancionar a Silvia Abril, Inés Hernand y Marina Rivers por unas declaraciones que dieron sobre la religión católica durante la alfombra roja de la 40ª edición de los Premios Goya.

Según informa Europa Press, la fundación hace referencia a la opinión de Silvia Abril sobre el incremento de obras culturales con temática religiosa al hilo de la nominación de 'Los domingos'. "Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tienen montado. Se acabó, vayan saliendo", dijo la actriz de forma contundente.

Marina Rivers, Inés Hernand y Nuria Marín retransmitieron la alfombra roja de los 40º Premios Goya para RTVE Play

Asimismo, según Abogados Cristianos, Inés Hernand y Marina Rivers "utilizaron elementos propios del lenguaje religioso para realizar burlas de carácter soez hacia la fe católica". Las creadoras de contenido, que lideraron la retransmisión de la alfombra roja de los Premios Goya para RTVE Play, bromearon sobre la posibilidad de hacerse monja de clausura al igual que la protagonista de 'Los domingos'. En un momento dado, Hernand preguntó a Rivers cuál sería su rezo, a lo que la influencer respondió: "Amén, hermanas. Vivan nuestros coños, ese es mi mayor rezo siempre en la vida".

La solicitud de Abogados Cristianos

'Los domingos' fue una de las películas más galardonadas de la noche

La fundación considera que todos estos comentarios "vulneran los principios de igualdad, respeto, pluralismo y protección de los derechos humanos recogidos en el Código Ético y de Conducta de la Academia". Asimismo, creen que dichas declaraciones suponen "".

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, considera que es "intolerable que los Premios Goya se hayan convertido en un altavoz político desde el que se ridiculiza la fe de millones de cristianos". Asimismo, cree que "una gala que debería hablar de cine no puede usarse para atacar a quienes no siguen la ideología de este Gobierno".