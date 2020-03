La accidentada conexión de Antena 3 en su especial sobre el coronavirus: "Joder, macho"

El coronavirus sigue copando los debates e informativos en televisión. Muestra de ello han sido los especiales de TVE y Antena 3 emitidos esta semana. La cadena de Atresmedia invitó a varios expertos para analizar la crisis sanitaria en 'Coronavirus: amenaza global', un programa presentado por María José Sáez que, como todo directo, dio pie a algún que otro contratiempo.

La presentadora conectó con María Neira, directora del departamento de salud pública y medioambiente de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Sin embargo, desde la sede en Ginebra (Suiza), Neira parecía no escuchar lo que ocurría en plató: "No sé si me escucha...", dejaba caer María José Sáez. La especialista, ajena a todo, expresaba: "Estoy oyendo: joder, macho".

"Parece que tenemos un problema con la señora Neira", aseguró la presentadora para correr un tupido velo y seguir con el programa. Minutos más tarde pudo recuperar la conexión con normalidad, aunque sufrió un pequeño lapsus al confundir Ginebra con Bruselas. La doctora aclaró que se encontraba en la ciudad helvética y arrancó su discurso.

Mensaje de tranquilidad

Con todo en su sitio y solucionados los problemas técnicos, Neira envió un mensaje de tranquilidad: "El coronavirus no está controlado pero es controlable. En el caso de España, la letalidad se puede contener por debajo del 3% y, entre quienes tengan contacto con el coronavirus, el 80% permanecerá asintomático o con síntomas muy leves", explicó la doctora.