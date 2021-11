El jueves 4 de noviembre de 2021, Gerard Piqué dedicó elogios a la Comunidad de Madrid. Las palabras del futbolista fueron recogidas por varios medios y provocaron algo de polémica: "Madrid es un ejemplo para Europa", señaló. El jugador del Barça hizo una comparativa que no gustó a los ciudadanos catalanes: "Ya me gustaría a mí que Barcelona estuviese a ese nivel".

José Yélamo y Ada Colau, en 'LaSexta noche'

Tras estas declaraciones, le ha tocado el turno a Ada Colau, quien aseguró que no se había ofendido con las palabras de Piqué. La alcaldesa de Barcelona explicó en su paso por 'laSexta noche' que Madrid y Barcelona comparten muchas cosas. Además, señaló que entendió el mensaje del defensa: "Creo que habla como empresario, él tiene proyectos en Madrid y me parece bien que se refiera así a la ciudad, no me supone ningún problema como alcaldesa de Barcelona".

Asimismo, la política española respondió contundente al deportista:"No es verdad que Barcelona esté peor que Madrid". Además, apuntó que algunos grandes problemas que preocupan a la sociedad se están resolviendo en Barcelona: "El paro ha bajado mucho más en Barcelona que en Madrid, es una cifra muy concreta que afecta a la población, a quien más le importan los datos económicos", sentenciaba.

Apuesta por la cooperación

Colau aseguraba que se necesita seguir trabajando en materias políticas y cambiar algunos aspectos: "Hace falta mucha cooperación, no competencia", explicaba. Además, apuntaba que dicho factor es fundamental para un funcionamiento adecuado: "La buena política debe ser diálogo y cooperación". Por último, señaló que Barcelona y Madrid tienen modelos de ciudad diferentes, lo que supone una distinción entre ambas.