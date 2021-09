El romance surgido entre Ivana Icardi y Hugo Sierra en 'Supervivientes' ha evolucionado hasta el punto de que la pareja ha visto nacer a Giorgia, su primera hija en común. Para darle la bienvenida a nivel público, han decidido realizar una exclusiva en la revista Lecturas, donde el titular que aparece en portada reza lo siguiente: "Adara no nos ha felicitado".

Hugo Sierra, Ivana Icardi y Adara Molinero

Sin embargo, estas palabras no han sentado nada bien a la ex gran hermana, que no ha dudado en tildar de mentirosos a su expareja y a su novia, asegurando que sí los felicitó cuando nació la pequeña. Molinero ha compartido a través de su cuenta de Instagram dicha conversación, en donde se ve cómo felicitó al padre de su hijo. Eso sí, la madrileña no ha tardado en borrar dicha publicación.

"Espero que haya salido todo bien y que la niña esté sana", deseaba Adara a su ex. A modo de zasca, esta añadía un comentario con el que contraatacaba a la publicación de Sierra e Icardi, mandado un mensaje directo para el primero: "Este es el mensaje que le envié al individuo. Espero que con la revista que te has hecho hablando de mí por lo menos me pases una pensión digna".

Demanda a su psicóloga

La ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' ha sido en los últimos días noticia por varias causas. Adara Molinero era el objeto de análisis de 'Viva la vida', adonde acudió Julia Pascual, su expsicóloga, para hablar sobre su personalidad. Aunque el programa de Cuarzo Producciones no dijo en ningún momento que Molinero había sido paciente de la invitada, fue la exconcursante la que desveló esta información en sus redes sociales, cargando contra ella y amenazándola con denunciarla.