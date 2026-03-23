Adela González se ausenta dos semanas de 'Mañaneros 360' por "motivos personales"

Por Adrián López Carcelén |

Adela González dejará de forma temporal su puesto como presentadora de 'Mañaneros 360', el programa que lidera junto a Javier Ruiz. Ha sido la propia comunicadora la encargada de anunciarlo a través de sus redes sociales: "Para evitar ciertos titulares os cuento que por motivos personales me ausentaré un par de semanas de 'Mañaneros 360'. Feliz Semana Santa".

La presentadora ha publicado este mensaje tras el comienzo de la emisión de 'Mañaneros 360' este lunes 23 de marzo. Con esta escueta publicación, González zanja cualquier tipo de polémica que pueda surgir sobre su situación laboral. Miriam Moreno ha sido la encargada de sustituirla y acompañar a Javier Ruiz durante la jornada.

Miriam Moreno ha sido la encargada de sustituir a Adela González al frente de 'Mañaneros 360'

Adela González, la nueva reina de las mañanas

La 1 está pasando por uno de sus mejores momentos en audiencias de los últimos años y 'Mañaneros 360' tiene una especial responsabilidad. El programa, que tras su reformulación en abril de 2025 incorporó a Javier Ruiz, ha logrado establecerse como líder absoluto de su franja frente a 'Espejo público' o 'El programa de Ana Rosa'. Junto a 'La hora de La 1', el formato de Adela González llevó a la cadena pública a marcar el pasado mes de enero su mejor mañana en 17 años con un 16,6% de media.

Adela González y Javier Ruiz presentan cada mañana 'Mañaneros 360' en La 1

Tras pasar por ' Sálvame ' y ' Más vale sábado ',para recoger el testigo de Jaime Cantizano y ponerse al frente de 'Mañaneros'. Tras la incorporación de Javier Ruiz, el programa empezó a encadenar máximos históricos y

Ahora, Adela González vive uno de sus mejores momentos profesionales. De hecho, la comunicadora se hizo el pasado mes de febrero con el Premio Iris a Mejor Presentadora de Actualidad. Tras esta ausencia puntual, la comunicadora volverá a ponerse al frente de 'Mañaneros 360' después de Semana Santa para seguir contando a todos sus espectadores todo aquello que ocurre en el mundo.