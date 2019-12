Adrien Brody protagonizará la adaptación televisiva de "Jerusalem's Lot' de Stephen King

Tras su paso por 'Peaky Blinders' hace unos años, Adrien Brody regresará a la televisión de la mano de Epix para protagonizar la adaptación televisiva de "Jerusalem's Lot", un relato de Stephen King publicado por primera vez en 1978 en el libro "Night Shift". La cadena de cable premium ha dado luz verde al drama, que estará compuesto por diez episodios y se espera que se estre en 2020.

Adrien Brody

Ambientada en la década de 1850, 'Jerusalem's Lot' seguirá al capitán Charles Boone (Brody), que se muda junto a sus tres hijos a la casa de sus ancestros en la tranquila ciudad de Preacher's Corners, Maine, después de que su esposa muera en el mar. Boone se verá obligado a enfrentarse a los sórdidos secretos de su familia y luchará por acabar con la oscuridad que les ha asolado durante generaciones.

"Esta serie es una reinvención intensa y absolutamente aterradora del horror gótico clásico", afirmó el presidente de Epix, Michael Wright, durante la presentación de la ficción. "Estamos ansiosos por trabajar con el equipo excepcional de Donald De Line y Jason y Peter Filardi, junto con nuestro fenomenal actor principal, Adrien Brody... y, por supuesto, cuando se trata del horror no hay nadie mejor que Stephen King. Estamos encantados de ser el hogar de esta increíble serie."

Un autor más de moda que nunca

"Jerusalem's Lot" se une a la larguísima lista de obras de King en dar el salto a la televisión, y seguro que no será la última. En los próximos meses se estrenarán un buen puñado de adaptaciones, entre ellas 'Lisey's Story' en Apple, 'The Dark Tower' en Amazon, 'The Stand' en CBS All Access y 'The Outsider' en HBO, que se sumarán a la antología 'Castle Rock' de Hulu, 'Mr. Mercedes' de Audience Network y 'Creepshow' de Shudder.