Tráiler de 'Aída y vuelta', la película que nos devolverá a Esperanza Sur (con un gran giro)

El regreso de 'Aída' se producirá en cuestión de meses. La comedia de Mediaset dará el salto a la pantalla grande el año que viene con su primera película, 'Aída y vuelta', que contará con la plana mayor del elenco original, aunque no será un revival al uso. El filme, que ha sido dirigido por Paco León, plasmará cómo es el rodaje de un episodio de la serie, para plantear así una reflexión "sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama".

Así pues, no será un capítulo extendido, sino más bien un ejercicio meta que seguirá los pasos de 96 personajes y surcará las intimidades de las grabaciones a través del guion de Fer Pérez y el propio León. De primeras, ese giro puede sonar extraño, pero las dudas se empiezan a despejar con el primer tráiler de la producción de Globomedia (The Mediapro Studio) y Telecinco Cinema, que ha visto finalmente la luz para ir despertando la nostalgia.

El adelanto supone un reencuentro con León, Carmen Machi, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, entre otros intérpretes. No obstante, para verles realmente en acción tendremos que esperar al 30 de enero, cuando se producirá su lanzamiento en cines. Más adelante, 'Aída y vuelta' estará disponible en Prime Video.