Por Sandra Alcaide Barrón |

Aida Bao es la sustituta de Jesús Cintora en ' Malas lenguas '. La comunicadora gallega cuenta con una amplia trayectoria en los medios,. Además, en el año 2013 fue galardonada junto al equipo de informativos de Radio Galicia de Cadena Ser conferroviario del Alvia en Angrois.

La periodista actualmente presenta los informativos del fin de semana de Cadena Ser, además de colaborar con El País mediante la videocolumna semanal 'Notas de voz en la terraza'. Aida Bao da el salto a Televisión Española el lunes 4 de agosto, donde ya había estado colaborando de manera esporádica en 'La hora de La 1', para conducir el formato RTVE en colaboración con Big Bang Media, junto a La Osa Producciones y El Terrat que ahora mismo ocupa dos espacios en TVE, en La 1 y en La 2.

¿Cómo surgió esta oportunidad en Televisión Española?

Surge por sorpresa. Ha sido una grata sorpresa para terminar la temporada. Al final, la temporada en la radio estaba ya llegando a su fin cuando supe que querían contar conmigo para hacer esta sustitución y estoy encantadísima de la vida.

Saltas de la radio a la televisión. ¿Cómo afrontas este nuevo reto?

Con muchas ganas, con mucho respeto también por 'Malas lenguas' porque al final es un formato que ya está muy consolidado, que está respondiendo muy bien en audiencia y que además ahora mismo ocupa dos espacios tanto en La 1 como en La 2. Y bueno, pues lo afronto sobre todo eso con muchas ganas, la verdad. Y luego que también, pues eso, Jesús merece un descanso más que merecido después de la temporada que lleva. O sea que nada, intentaremos estar a la altura y que el programa siga teniendo como siempre la calidad, la frescura y el ritmo que ha tenido hasta ahora.

Aida Bao toma el relevo de Jesús Cintora en 'Malas lenguas' en agosto

¿Te genera presión tener que suplir a Jesús Cintora?

Bueno, sobre todo respeto, más que presión. Al final es cierto que somos personas distintas, somos profesionales diferentes, pero el programa va a continuar teniendo la misma alma. Al final yo a la hora de dirigir espacios es cierto que he tenido tiempo de curtirme en la radio, que es un medio que también requiere muchos reflejos, estar pendiente del directo o improvisar en ocasiones porque también te pueden surgir noticias durante el informativo.

Entonces, en ese sentido, estoy tranquila. Luego, por supuesto que todo esto hay que llevarlo a un formato, a un marco audiovisual, ¿no? Pero eso es precisamente lo divertido, que ahora le vamos a poner imagen a algo que venía haciendo más para los micrófonos. Y luego, de Jesús intentaré quedarme con todo lo que considero que puedo aprender, ¿no? Porque al final es una persona que ha hecho el programa suyo y ya está harto de hacer muchísimos programas todos los días, tiene una experiencia dilatadísima y eso, por supuesto, es algo en lo que hay que fijarse a la hora de inspirarse después para poder llevar el programa durante el verano.

¿Crees que vuestros estilos a la hora de presentar programas se parecen o vienes para aportar algo totalmente distinto?

Totalmente distinto no va a ser porque se trata de que el programa continúe ofreciendo a los espectadores la misma calidad, el mismo esquema, el mismo análisis, la misma información y el mismo entretenimiento que hasta ahora. Sí es verdad que es imposible hacer exactamente el mismo trabajo de la misma manera si son dos profesionales distintos, pero mi idea es llevar también mi forma de ver las cosas y de llevar el programa, como estoy haciéndolo en otros ámbitos ahora mismo en mi carrera profesional. Pero vamos, creo que eso pasaría con prácticamente cualquier presentador o presentadora que pongas uno en lugar del otro. Al final siempre hay una forma de mirar y una forma de llevar el programa que es imposible crear exactamente la misma.

Está asegurado que este verano vamos a seguir ofreciendo un 'Malas lenguas' que va a ser digno de ver

Llegas a un equipo de colaboradores y reporteros ya rodado, ¿cómo crees que te vas a manejar entre ellos?

Pues mira, yo ahora mismo todavía no hemos empezado a entrar mucho en harina, ¿no? Porque aún queda un poquito de tiempo, pero tengo muy buenas sensaciones porque la plantilla de redactores ya he podido conocerla, son decenas y decenas de profesionales muy preparados, con mucho colmillo, con mucho interés y con mucha motivación. Encima han sido amabilísimos conmigo y me han recibido con mucho cariño, o sea que tiene muy buena pinta. Y después, del plantel de analistas tengo la suerte de conocer a muchos de ellos porque he compartido mesa de análisis con algunos y son de primer nivel. Entonces está asegurado que al que se quiera quedar este verano en casa porque haga mucho calor o viva en el interior o tenga que trabajar, vamos a seguir ofreciéndole un 'Malas lenguas' que va a ser digno de ver.

Jesús Cintora presenta 'Malas lenguas' en La 1 y La 2

Has estado cubriendo informativos en fin de semana en la Cadena SER. ¿Cómo se comparan esas experiencias con asumir este magacín televisivo diario?

Son experiencias distintas, lo que pasa que es verdad que luego cuando te paras a analizar las distintas aristas de cada una de ellas hay muchísimos elementos en común. Al final el trabajo periodístico, el análisis, el rigor, el contraste de las informaciones, etc. es exactamente igual. Es cierto que en este caso cambias de un sector a otro porque cambias de la radio a la tele y efectivamente hay una serie de elementos que cambian, pero la verdad es que creo que la profesionalidad periodística tiene que ser la misma estés en el medio que estés, independientemente de que sea distinto. Entonces, no creo que cambien tantas cosas con respecto al trabajo que estoy haciendo ahora.

Me he propuesto en este proyecto tratar de sacar el trabajo adelante, preocuparme sobre todo del contenido y dedicarle todo mi tiempo a eso

'Malas lenguas' dio la sorpresa hace poco más de un mes con su salto a La 1 y desde entonces sus audiencias lo han respaldado. ¿Te preocupan los datos, además en un mes tan complicado como agosto

Somos conscientes de que en verano, no en este programa, sino en todos los programas de todas las teles españolas, los datos de audiencia fluctúan mucho y bajan porque la gente está de vacaciones o no está sintonizando. Pero la verdad que yo me he propuesto en este proyecto de dos semanas tratar de sacar el trabajo adelante, preocuparme sobre todo del contenido y dedicarle todo mi tiempo a eso.

¿Te gustaría contar con tu propio proyecto en TVE?

Me parece muy prematuro. Creo que ahora mismo lo que tengo en el futuro inmediato es esto, y que además es un proyecto que merece que dedique todo mi tiempo a él. En cuanto termine, si quieres, volvemos a hablar y lo comentamos, pero ahora mismo no me atrevo a hacer ningún tipo de predicción.

Una prensa libre es lo que define una democracia sólida y hay que entenderla. Los ataques a los periodistas son inaceptables

Recientemente pudimos ver el acoso vivido por una de las reporteras de 'Malas lenguas' en Torre Pacheco, únicamente por portar el micrófono de TVE. ¿De dónde viene esta animadversión hacia la televisión pública?

Yo creo que los ataques a los periodistas llevan sucediéndose durante muchos años y sobre todo en determinadas coberturas, cuando estás con determinados grupos extremistas o personas intolerantes que no comprenden que la labor de los medios es clave para los ciudadanos. En este caso eran grupos de extrema derecha, pero muchas veces yo he visto como compañeros, tanto de Televisión Española como de otros medios públicos y privados, han sufrido ataques, insultos, persecuciones, acosos, gente que impide que puedas hacer un directo o que puedas hacer una crónica en directo. A nosotros nos ha pasado también en la SER y en muchos otros medios.

Los ataques a los periodistas da igual para qué medio trabajen. Si son a periodistas y no a agitadores, merecen ser condenados, todos y cada uno. La gente tiene que entender que cuando un periodista está sobre el terreno, está trabajando generalmente sometido a presión y con horarios muy marcados, tratando de que la información sea lo más rigurosa posible, los periodistas tienen derecho a ejercer su trabajo con total libertad. Una prensa libre es lo que define una democracia sólida y hay que entenderla. Los ataques a los periodistas son inaceptables.

Te guste más o menos el medio para el que trabajan, no se puede atacar a los informadores

¿Cómo se actúa frente a estas situaciones?

Cuando por desgracia se vive una situación como esta, lo que procuras es apartarte y seguir informando. Al final la prioridad número uno tiene que ser informar, por supuesto. Bueno, la prioridad número uno es tu seguridad, pero digamos que la prioridad número uno a nivel profesional tiene que ser informar, porque al final esas personas lo que buscan es que no puedas informar con libertad. Buscan coartarte, impedir que puedas hacer una conexión y es justo por lo que hay que pelear en ese momento, ponerte a salvo y después informar.

Está muy bien que los periodistas lo denunciemos, pero la sociedad en general, en mi opinión, debería condenar de forma inequívoca a este tipo de ataques cada vez que se hable de ellos. Porque tiene que empezar a calar también el discurso social, en las corrientes de opinión generales, que no se puede tolerar los ataques a los periodistas. Te guste más o menos el medio para el que trabajan, no se puede atacar a los informadores.

Aida Bao, en el plató de 'Malas lenguas'

El Consejo de Informativos de TVE ha sido crítico en ocasiones con 'Malas lenguas'. ¿Crees que ha sido justificado?

A ver, no voy a entrar en la opinión del Consejo de Informativos porque creo que el Consejo de Informativos es un órgano de control, como en toda televisión pública, que es necesario y que puede opinar lo que le parezca más conveniente y mejor para la cadena. Sí te diré que creo que en 'Malas lenguas' hay una cantidad de opiniones absolutamente distintas las unas de las otras todos los días, hay un arco ideológico muy variado en esa mesa y que se puede comprobar, solo hay que encender la tele.

Durante la cobertura del accidente en Angrois, aprendí muchísimo sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando sucede una tragedia

Recibiste un Ondas junto al equipo de Informativos de Radio Galicia de Cadena SER por la cobertura del accidente del tren Alvia en Angrois. ¿Qué supuso esto para ti a nivel personal y profesional? ¿Crees que marcó un antes y un después en tu carrera?

Esto fue en el año 2013, yo de aquellas tenía 23 años, acababa como quien dice de empezar a trabajar y fue la primera cobertura de mucha relevancia en la que me vi inmersa. Además, como pasan estas cosas, pasó por casualidad, porque fui la segunda en llegar a la redacción y entonces acabé yéndome yo a cubrir el hospital, yo de aquellas como digo era una becaria. Después, como fui respondiendo, me permitieron quedarme allí y acabar la cobertura completa. No creo que supusiera un antes y un después radical en mi carrera, pero sí en mi formación como periodista. Fueron tres días en los que aprendí muchísimo sobre lo que hay que hacer y también sobre lo que no hay que hacer cuando sucede una tragedia como esta en la que murieron 80 personas en un accidente de tren.