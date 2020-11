'Al rojo vivo' se convierte en toda una "americanada" en su especial sobre las elecciones de EEUU

Todas las miradas están puestas en las elecciones de Estados Unidos donde se escogerá al inquilino que estará en la Casa Blanca los próximos cuatro años. Por ello, las cadenas de televisión se encuentran emitiendo en directo el decisivo momento que marcará la política internacional, como laSexta, que ha realizado un programa especial de 'Al rojo vivo' donde siguen minuto a minuto los resultados de la carrera electoral estadounidense. Antonio García Ferreras se encuentra al frente de un programa de 15 horas de duración aportando cada detalle y declaración que viene directamente del otro lado del charco; sin embargo, lo más llamativo del espacio no está siendo su ardua tarea, sino el estilo tan "americano" que ha caracterizado al especial.

Y la cabecera es una americanada de manual. ????????????????????????????#EleccionesEEUUL6 pic.twitter.com/PHa4DbcjcV — Nab ???? (@NaBGon) November 3, 2020

Que tiene Ferreras a los vengadores de fondo. No puedo con él ????#eleccionesEEUUL6 pic.twitter.com/5BrfAd8Qm6 — Antonio José Galloso (@antgalcor) November 3, 2020

Madre mía que vergüenza ajena me está dando la apertura del programa especial de la sexta con la musiquita y las americanadas.



Es una parodia??



Por dios, que estáis poniendo la musica de los Vengadores.#eleccionesEEUUL6 pic.twitter.com/3GDtL92vDl — Sheldon Republicano???? #pontemascarilla (@pimientoman) November 3, 2020

Pelos de punta con la puesta en escena del especial Al Rojo Vivo #EleccionesEEUUL6



Que empiece una de las noche más emocionantes del año. Politólogos con las antenas bien puestas.



Let's go! pic.twitter.com/6ohnOJUn0t — Arturo Marqués (@ArturoMarques23) November 3, 2020

Para empezar, el programa se ha llamado 'Al rojo vivo: Objetivo Casa Blanca' y han personalizado absolutamente todos sus elementos gráficos con la famosa bandera de franjas blancas, rojas y azules ondeando. Por si fuera poco, la cabecera de la entrega especial ha sido realmente comentada por los usuarios de Twitter, quienes lo han definido como una "americanada de manual" que para colmo ha introducido al presentador con una voz en off utilizando un exagerado acento americano. Todos los detalles del espacio han sido tan variopintos que los espectadores han llegado a plantearse que se tratara de un algún tipo de parodia, pero no es así.

Durante toda la emisión han estado utilizando de fondo la banda sonora de la taquillera "Los vengadores", una música que representa mucho el patriotismo del país. Tampoco han pasado desapercibidas las alertas de los tuits más destacados de los candidatos a la presidencia, especialmente los de Donald Trump. En el espacio no solo han personalizado el logotipo de Twitter con el famoso flequillo, sino que además va acompañado con el mensaje "America First", típica frase que dice Trump durante la promoción de su candidatura. No todos los comentarios han sido de burla, también se ha valorado al equipo de grafismo, quienes han destacado especialmente al situar elementos de la casa del presidente en el plató de Atresmedia, como la enorme entrada o el despacho Oval.

Edición especial de 15 horas

Antonio García Ferreras y su equipo comenzaron la emisión de su programa a las 23:30 horas del 3 de noviembre, prolongándose hasta las 14:00 horas del día siguiente. Durante esas quince horas de emisión, el espacio hace un seguimiento exhaustivo de las elecciones y realizan numerosas conexiones desde Estados Unidos con los corresponsales de laSexta: Sandro Pozzi en Nueva York, Bricio Segovia en Washington y Marina Estévez en Los Ángeles. Junto al presentador están analizando los datos que se van conociendo con los politólogos Pablo Simón y Lluís Orriols, Fernando Arancón, Blas Moreno, Endika Núñez y Carlota García Encina, entre otros.