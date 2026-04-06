'Valle Salvaje' cambiará la vida de Matilde con una noticia y Enriqueta contará a Braulio que tiene un hermano

Por Redacción |

Arranca una nueva semana para 'Valle Salvaje' tras la Semana Santa y lo hace con el capítulo 388, marcado por el descubrimiento de Luisa en la cabaña de las parteras, mientras que Enriqueta también empezará a vislumbrar una verdad vedada en Evaristo. Por otra parte, José Luis y Rafael volverán a enfrentarse y el duque terminará confesándole lo imposible a su padre.

Al día siguiente, el martes 7 de abril, se emitirá el 389, en el que Rafael reunirá a Mercedes y Alejo para confesarles algo en relación a María, mientras Luisa pondrá su vida en peligro, en su búsqueda incansable de la verdad. Mientras, Braulio acusará la obsesión de su madre por Evaristo, pero ¿qué ha descubierto realmente Enriqueta?

Enriqueta, en el capítulo 389 de 'Valle Salvaje'

Mercedes encontrará a dos mujeres que pueden ayudar a Matilde en la entrega del miércoles día 8 (capítulo 390), mientras Pura acudirá a la Casa Pequeña para advertir a la duquesa de la grave amenaza que se cierne sobre Luisa. Por último, Dámaso enfrentará a don Hernando ante los Gálvez de Aguirre y cruzará una línea muy peligrosa...

Así finalizará la semana

Luisa podría acabar en una casa de reposo mental en 'Valle Salvaje'

En el capítulo 391, que verá la luz el jueves día 9, tras preguntar a Luisa por el padre de su hijo Evaristo, E. En la Casa Pequeña, Mercedes temerá las represalias de Hernando, pero la reacción de Dámaso resultará desconcertante. Además, alguien visitará a las parteras en plena noche...

La semana finalizará por todo lo alto cuando en el capítulo 392 Dámaso revele a Mercedes un nuevo plan para hacer fortuna, pero la de Miramar temerá las consecuencias legales. Por otra parte, en la Casa Pequeña anunciarán a Pepa que su hermana podría acabar en una casa de reposo. Por último, Matilde recibirá la noticia que cambiará su vida para siempre.