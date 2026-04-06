FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Supervivientes' crece y lidera frente al cine de La 1 y 'Una nueva vida'

AVANCE SEMANAL

'Valle Salvaje' cambiará la vida de Matilde con una noticia y Enriqueta contará a Braulio que tiene un hermano

Esta semana, Pepa recibirá la preocupante noticia de que su hermana Luisa podría ser internada en una casa de reposo mental.

'Valle Salvaje' cambiará la vida de Matilde con una noticia y Enriqueta contará a Braulio que tiene un hermano
Por RedacciónPublicado: Lunes 6 Abril 2026 12:10 (hace 3 horas)

Serie relacionada

Valle Salvaje

Valle Salvaje

2024 - Act

España 2 temporadas 213 capítulos

DramaRomanceHistoria

6,0

Popularidad: #112 de 3.713 Ranking Valle Salvaje

  • 8

  • 4

Arranca una nueva semana para 'Valle Salvaje' tras la Semana Santa y lo hace con el capítulo 388, marcado por el descubrimiento de Luisa en la cabaña de las parteras, mientras que Enriqueta también empezará a vislumbrar una verdad vedada en Evaristo. Por otra parte, José Luis y Rafael volverán a enfrentarse y el duque terminará confesándole lo imposible a su padre.

Al día siguiente, el martes 7 de abril, se emitirá el 389, en el que Rafael reunirá a Mercedes y Alejo para confesarles algo en relación a María, mientras Luisa pondrá su vida en peligro, en su búsqueda incansable de la verdad. Mientras, Braulio acusará la obsesión de su madre por Evaristo, pero ¿qué ha descubierto realmente Enriqueta?

Enriqueta, en el capítulo 389 de &#39;Valle Salvaje&#39;
Enriqueta, en el capítulo 389 de 'Valle Salvaje'
Vídeos FormulaTV

Mercedes encontrará a dos mujeres que pueden ayudar a Matilde en la entrega del miércoles día 8 (capítulo 390), mientras Pura acudirá a la Casa Pequeña para advertir a la duquesa de la grave amenaza que se cierne sobre Luisa. Por último, Dámaso enfrentará a don Hernando ante los Gálvez de Aguirre y cruzará una línea muy peligrosa...

Así finalizará la semana

En el capítulo 391, que verá la luz el jueves día 9, tras preguntar a Luisa por el padre de su hijo Evaristo, Enriqueta insistirá a Braulio en el parentesco que le une con el niño. En la Casa Pequeña, Mercedes temerá las represalias de Hernando, pero la reacción de Dámaso resultará desconcertante. Además, alguien visitará a las parteras en plena noche...

Luisa podría acabar en una casa de reposo mental en &#39;Valle Salvaje&#39;
Luisa podría acabar en una casa de reposo mental en 'Valle Salvaje'

La semana finalizará por todo lo alto cuando en el capítulo 392 Dámaso revele a Mercedes un nuevo plan para hacer fortuna, pero la de Miramar temerá las consecuencias legales. Por otra parte, en la Casa Pequeña anunciarán a Pepa que su hermana podría acabar en una casa de reposo. Por último, Matilde recibirá la noticia que cambiará su vida para siempre.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas