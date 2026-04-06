'Valle Salvaje' cambiará la vida de Matilde con una noticia y Enriqueta contará a Braulio que tiene un hermano

Serie relacionada
Valle Salvaje
2024 - Act
España 2 temporadas 213 capítulos
DramaRomanceHistoria
Popularidad: #112 de 3.713
- 8
- 4
Arranca una nueva semana para 'Valle Salvaje' tras la Semana Santa y lo hace con el capítulo 388, marcado por el descubrimiento de Luisa en la cabaña de las parteras, mientras que Enriqueta también empezará a vislumbrar una verdad vedada en Evaristo. Por otra parte, José Luis y Rafael volverán a enfrentarse y el duque terminará confesándole lo imposible a su padre.
Al día siguiente, el martes 7 de abril, se emitirá el 389, en el que Rafael reunirá a Mercedes y Alejo para confesarles algo en relación a María, mientras Luisa pondrá su vida en peligro, en su búsqueda incansable de la verdad. Mientras, Braulio acusará la obsesión de su madre por Evaristo, pero ¿qué ha descubierto realmente Enriqueta?
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Mercedes encontrará a dos mujeres que pueden ayudar a Matilde en la entrega del miércoles día 8 (capítulo 390), mientras Pura acudirá a la Casa Pequeña para advertir a la duquesa de la grave amenaza que se cierne sobre Luisa. Por último, Dámaso enfrentará a don Hernando ante los Gálvez de Aguirre y cruzará una línea muy peligrosa...
Así finalizará la semana
La semana finalizará por todo lo alto cuando en el capítulo 392 Dámaso revele a Mercedes un nuevo plan para hacer fortuna, pero la de Miramar temerá las consecuencias legales. Por otra parte, en la Casa Pequeña anunciarán a Pepa que su hermana podría acabar en una casa de reposo. Por último, Matilde recibirá la noticia que cambiará su vida para siempre.