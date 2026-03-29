'Valle Salvaje' planeará matar a Victoria y buscará la verdad entre las parteras

Serie relacionada
Valle Salvaje
2024 - Act
España 2 temporadas 213 capítulos
DramaRomanceHistoria
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'Valle Salvaje', en imágenes 3 fotos
'Valle Salvaje' da la bienvenida a una nueva semana de emisión, pero con un cambio importante: las festividades de Semana Santa. En lugar de los cinco episodios característicos de la serie diaria producida por Bambú, en la semana del 29 de marzo tan solo habrá tres capítulos. La razón de esto es que el jueves 2 y el viernes 3 de abril descansará porque La 1 ofrecerá cine de temática histórica y religiosa.
De este modo, el primer episodio que veremos será el 385 en la tarde del lunes 30 de marzo. En él, Amadeo sorprenderá a Pepa y Francisco en una actitud muy comprometida. La decisión de José Luis a don Hernando también traerá cola. Este día también se celebrará la boda entre Matilde y Atanasio, aunque a saber si la pareja conseguirá finalmente casarse.
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En el martes 31 de marzo, cuando se emite el capítulo 386, don Hernando seguirá intentando convencer a José Luis de que hay que matar a Victoria, pero apuntando a que ninguno de los dos son asesinos. Por otra parte, Victoria se enfrentará de nuevo a Matilde, mientras que Dámaso se propasará con Enriqueta.
¿Cómo acabó la semana?
Si echamos la vista a la semana anterior, 'Valle Salvaje' finalizó con el intento fallido de Mercedes por ganarse a Braulio y Enriqueta. La Casa Grande se vio sumida en el caos a causa de que Rafael le hizo una promesa a Atanasio sobre su boda que lo enfrentó con su padre.