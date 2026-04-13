Serie relacionada
Valle Salvaje
2024 - Act
España 2 temporadas 213 capítulos
DramaRomanceHistoria
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'Valle Salvaje', en imágenes 3 fotos
Arranca una nueva semana en 'Valle Salvaje' con su capítulo 393. Luisa ha tomado una decisión respecto a seguir investigando a las parteras y reunirá a las mujeres de la casa pequeña para comunicarla pese a las súplicas de Pepa. Además, Alejo pagará a Petra y Pura por su silencio sin saber realmente si las parteras ocultan algo en su cabaña.
Con el avance de la semana, las intrigas en el valle seguirán de la mano de Pedrito, que cuenta a Rafael lo que oyó decir a don Hernando y José Luis sobre el destino de María. No obstante, este no será el único ardid en el que el marqués y el patriarca de los Gálvez de Aguirre se vean envueltos. ¿Se saldrán con la suya de una vez por todas?
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Mercedes tomará una drástica resolución contra Luisa, que se ha convertido en uno de los personajes clave de 'Valle Salvaje'. Además, a José Luis le empiezan a surgir remordimientos por lo que piensa realizar con Victoria. Pese a ello, continuará con su plan y Dámaso y la Salcedo abandonarán el valle ajenos a su fatal destino.
Así finalizará la semana en 'Valle Salvaje'
El viernes 17 de abril será 'Valle Salvaje' terminará la semana con Mercedes queriendo saber por qué Dámaso y Victoria iban juntos en la calesa. Para ello, el personaje que interpreta Miren Arrieta acudirá a José Luis en busca de respuestas. No obstante, pronto todos despejarán la incógnita y conocerán lo que les ha pasado realmente a su primer esposo y Victoria.