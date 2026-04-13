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'Valle Salvaje' descolocará a Mercedes con una grave noticia sobre Dámaso y Victoria

Esta semana, Luisa comunicará su decisión con respecto a la investigación sobre las parteras.

'Valle Salvaje' descolocará a Mercedes con una grave noticia sobre Dámaso y Victoria
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 13 Abril 2026 12:48 (hace 10 horas)

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Valle Salvaje

Valle Salvaje

2024 - Act

España 2 temporadas 213 capítulos

DramaRomanceHistoria

6,0

Popularidad: #103 de 3.714 Ranking Valle Salvaje

  • 8

  • 4

'Valle Salvaje', en imágenes 3 fotos

Adriana en el baile de Carlos III en 'Valle Salvaje' Recibimiento de Adriana en 'Valle Salvaje' Adriana en el mercado de 'Valle Salvaje' Adriana en la corte en 'Valle Salvaje' Llegada de Adriana a 'Valle Salvaje' Pilara, interpretada por Manuela Velasco, en 'Valle Salvaje' Funeral de Evaristo en 'Valle Salvaje' Adriana con su padre en 'Valle Salvaje' María Redondo y Chechu Salgado en 'Valle Salvaje' Rocío Suárez de Puga en 'Valle Salvaje' Marco Pernas y Rocío Suárez de Puga en 'Valle Salvaje'

Arranca una nueva semana en 'Valle Salvaje' con su capítulo 393. Luisa ha tomado una decisión respecto a seguir investigando a las parteras y reunirá a las mujeres de la casa pequeña para comunicarla pese a las súplicas de Pepa. Además, Alejo pagará a Petra y Pura por su silencio sin saber realmente si las parteras ocultan algo en su cabaña.

Con el avance de la semana, las intrigas en el valle seguirán de la mano de Pedrito, que cuenta a Rafael lo que oyó decir a don Hernando y José Luis sobre el destino de María. No obstante, este no será el único ardid en el que el marqués y el patriarca de los Gálvez de Aguirre se vean envueltos. ¿Se saldrán con la suya de una vez por todas?

Alejo pagará a Petra y Pura por su silencio en &#39;Valle Salvaje&#39;
Alejo pagará a Petra y Pura por su silencio en 'Valle Salvaje'
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Mercedes tomará una drástica resolución contra Luisa, que se ha convertido en uno de los personajes clave de 'Valle Salvaje'. Además, a José Luis le empiezan a surgir remordimientos por lo que piensa realizar con Victoria. Pese a ello, continuará con su plan y Dámaso y la Salcedo abandonarán el valle ajenos a su fatal destino.

Así finalizará la semana en 'Valle Salvaje'

El capítulo 396 marcará un punto de inflexión cuando Atanasio cuenta a Martín que Matilde está embarazada. No obstante, el miedo parece asediar a su hermana, que le pide prudencia. Asimismo, Pedrito se despedirá de Luisa y Mercedes obtendrá una noticia sobre Dámaso que la descolocará por completo.

José Luis, en el capítulo 396 de &#39;Valle Salvaje&#39;
José Luis, en el capítulo 396 de 'Valle Salvaje'

El viernes 17 de abril será 'Valle Salvaje' terminará la semana con Mercedes queriendo saber por qué Dámaso y Victoria iban juntos en la calesa. Para ello, el personaje que interpreta Miren Arrieta acudirá a José Luis en busca de respuestas. No obstante, pronto todos despejarán la incógnita y conocerán lo que les ha pasado realmente a su primer esposo y Victoria.

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