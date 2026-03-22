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'Valle Salvaje' despedirá a Eva y encontrará a alguien inconsciente

Enriqueta interrogará a Mercedes sobre Bernardo y Rafael hará una promesa a Atanasio.

'Valle Salvaje' despedirá a Eva y encontrará a alguien inconsciente
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 22 Marzo 2026 11:00 (hace 3 horas)

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Valle Salvaje

Valle Salvaje

2024 - Act

España 2 temporadas 213 capítulos

DramaRomanceHistoria

6,0

Popularidad: #65 de 3.712 Ranking Valle Salvaje

  • 8

  • 4

'Valle Salvaje', en imágenes 3 fotos

Adriana en el baile de Carlos III en 'Valle Salvaje' Recibimiento de Adriana en 'Valle Salvaje' Adriana en el mercado de 'Valle Salvaje' Adriana en la corte en 'Valle Salvaje' Llegada de Adriana a 'Valle Salvaje' Pilara, interpretada por Manuela Velasco, en 'Valle Salvaje' Funeral de Evaristo en 'Valle Salvaje' Adriana con su padre en 'Valle Salvaje' María Redondo y Chechu Salgado en 'Valle Salvaje' Rocío Suárez de Puga en 'Valle Salvaje' Marco Pernas y Rocío Suárez de Puga en 'Valle Salvaje'

'Valle Salvaje' pone en marcha otra semana de emociones fuertes. Como suele ser habitual, la serie de Bambú Producciones ofrecerá cinco nuevas entregas entre el 23 y el 27 de marzo en busca de seguir teniendo un rol destacado en la tarde de La 1.

La primera dosis llegará el lunes 23 con el episodio 380, en el que Eva se despedirá de Amadeo, Francisco, Pepa y Martín y emprenderá una nueva aventura lejos de la región. Mientras tanto, Luisa hará una última visita a las parteras, aunque en esta ocasión contará con un importante apoyo para enfrentarse a ellas. Además, don Hernando resolverá junto a José Luis el futuro de Victoria.

Rafael en &#39;Valle Salvaje&#39;
Rafael en 'Valle Salvaje'
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Un día después, el martes 24, el capítulo 381 mostrará a Hernando pidiéndole a Enriqueta y Braulio que pregunten por Bernardo, el principal sospechoso de la muerte de Domingo, mientras él intenta desempeñar otra misión por su cuenta. Por su parte, Luisa recibirá una visita inesperada de alguien que podría darle pistas de la verdad que tanto ansía conocer.

Tras ese giro, el miércoles 25 se producirán encontronazos de Atanasio y Matilde con José Luis y Victoria por su próxima boda. Enriqueta obedecerá las órdenes de Hernando e interrogará a Mercedes para sonsacarle información sobre Bernardo. En último lugar, Victoria vivirá un auténtico horror en plena noche al encontrarse a alguien inconsciente en el suelo.

Atanasio en &#39;Valle Salvaje&#39;
Atanasio en 'Valle Salvaje'

¿Cómo acabará la semana?

La penúltima entrega de la semana, la del jueves 26, permitirá a Dámaso prevenir a Mercedes acerca de las intenciones de Enriqueta, mientras que Braulio alarmará a Alejo al contarle que Hernando ordenó que buscaran a Toribio. En otro orden de cosas, Bárbara le tendrá que contar algo muy importante a Luisa tras volver a presentarse ante Pura.

Por último, el viernes 27 se podrá ver el capítulo 384, que plasmará el intento de Mercedes por ganarse el favor de Braulio y Enriqueta, aunque ese movimiento terminará mal. A su vez, Rafael le hará una promesa a Atanasio respecto a su boda que le llevará a enfrentarse por completo con su padre y desatará un nuevo conflicto en el palacio.

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