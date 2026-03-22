'Valle Salvaje' despedirá a Eva y encontrará a alguien inconsciente

Por Redacción |

'Valle Salvaje' pone en marcha otra semana de emociones fuertes. Como suele ser habitual, la serie de Bambú Producciones ofrecerá cinco nuevas entregas entre el 23 y el 27 de marzo en busca de seguir teniendo un rol destacado en la tarde de La 1.

La primera dosis llegará el lunes 23 con el episodio 380, en el que Eva se despedirá de Amadeo, Francisco, Pepa y Martín y emprenderá una nueva aventura lejos de la región. Mientras tanto, Luisa hará una última visita a las parteras, aunque en esta ocasión contará con un importante apoyo para enfrentarse a ellas. Además, don Hernando resolverá junto a José Luis el futuro de Victoria.

Rafael en 'Valle Salvaje'

Un día después, el martes 24, el capítulo 381 mostrará a Hernando pidiéndole a Enriqueta y Braulio que pregunten por Bernardo, el principal sospechoso de la muerte de Domingo, mientras él intenta desempeñar otra misión por su cuenta. Por su parte, Luisa recibirá una visita inesperada de alguien que podría darle pistas de la verdad que tanto ansía conocer.

Atanasio en 'Valle Salvaje'

¿Cómo acabará la semana?

Tras ese giro, el miércoles 25 se producirán encontronazos de Atanasio y Matilde con José Luis y Victoria por su próxima boda.e interrogará a Mercedes para sonsacarle información sobre Bernardo. En último lugar,al encontrarse a alguien inconsciente en el suelo.

La penúltima entrega de la semana, la del jueves 26, permitirá a Dámaso prevenir a Mercedes acerca de las intenciones de Enriqueta, mientras que Braulio alarmará a Alejo al contarle que Hernando ordenó que buscaran a Toribio. En otro orden de cosas, Bárbara le tendrá que contar algo muy importante a Luisa tras volver a presentarse ante Pura.

Por último, el viernes 27 se podrá ver el capítulo 384, que plasmará el intento de Mercedes por ganarse el favor de Braulio y Enriqueta, aunque ese movimiento terminará mal. A su vez, Rafael le hará una promesa a Atanasio respecto a su boda que le llevará a enfrentarse por completo con su padre y desatará un nuevo conflicto en el palacio.