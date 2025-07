Alba Carrillo explica por qué ya no ve Telecinco: "La gente va a acabar hasta las narices"

Por Julia Almazán Romero |

Después de meses esperando su emisión, Alba Carrillo celebra el estreno de. Junto a Inés Hernand Carmina Barrios , la modelo se lanza a un formato nocturno con entrevistas, sentido del humor y una apuesta clara por visibilizar referentes femeninos en prime time., y reivindica que las mujeres puedan liderar este tipo de espacios.

La colaboradora ha aprovechado esta nueva etapa para conceder una entrevista a Bluper. En ella, Alba Carrillo ha explicado por qué ha dejado de ver Telecinco: "Está muy politizada y yo no opino igual. Me pongo nerviosa, los veo tan radicales que no me gusta. (...) No quiero tanta política, quiero más frescor". En su opinión, la cadena ha perdido su esencia y urge recuperar un contenido más desenfadado: "Creo que tienen que volver al corazón, con respeto, pero gracioso. La gente va a acabar hasta las narices". Su apuesta es clara: más entretenimiento y menos crispación.

Carrillo también ha respondido a las críticas sobre su trabajo en RTVE y al comentario de Lydia Lozano, quien aseguraba que en la televisión pública no les dejaron ser ellos mismos. "En TVE no se censura", responde Carrillo. "Yo he podido ser yo en mi máximo esplendor. Creo que eso es una manera de justificar que las cosas no estén funcionando y una manera de echar balones fueras". Además, asegura que las críticas a su labor en la pública son "democráticas".

Respecto a Terelu Campos y su papel al frente de 'Fiesta', Carrillo se ha mostrado tajante: "Me da pena por Terelu porque creo que podría presentar algo mejor. A mí me hicieron mucho daño en ese formato". Y, pese a sus desencuentros pasados, asegura que el reencuentro con antiguos compañeros en 'La familia de la tele' fue positivo: "Era otro contexto. Todos habíamos pasado por nuestro desierto personal".

El estreno de 'Pasa sin llamar'

'Pasa sin llamar', que llevaba meses guardado en un cajón, ha sorprendido positivamente en su debut el sábado 12 de julio como un formato fresco y bien estructurado que incluso recuerda, en su origen, al cancelado 'La familia de la tele'. En palabras de Alba Carrillo, el programa busca tender puentes entre generaciones de mujeres desde el humor, la experiencia y el aprendizaje colectivo. "Es lo bonito de este programa. Las mujeres, juntas, somos muy poderosas", comenta la exmodelo.