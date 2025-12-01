Alba Carillo estalla tras el despido de Lecquio de Mediaset: "A mí me ha tratado mal"

Por Julia Almazán Romero |

El terremoto mediático que ha provocado el despido fulminante de Alessandro Lecquio de Mediaset no deja de crecer. La reaparición de Antonia Dell'Atte en televisión, hablando sobre su tortuosa relación con el excolaborador de 'El programa de Ana Rosa', ha destapado reacciones en cadena y, entre ellas, la más contundente ha sido la de Alba Carrillo. La modelo, que sufrió un final especialmente tenso en Telecinco, ha aprovechado su presencia en 'D Corazón' para exponer su experiencia personal y apoyar públicamente el testimonio de Dell'Atte.

La conversación arrancó recordando la intervención de Dell'Atte con Marta Flich en 'Directo al grano', donde volvió a hablar de los episodios de maltrato que vivió con Lecquio y lleva denunciando décadas. Carlota Corredera fue la primera en posicionarse, destacando que ella se creyó esa narrativa de que Dell'Atte era una "loca despechada" y señaló que ha tenido que "pasar todos estos años para que se la crea". Ese repaso al pasado abrió la puerta a que Carrillo diera un paso al frente.

Carlota Corredera y Alba Carrillo apoyan en 'D Corazón' a Antonia Dell'Atte

Desde el sofá de TVE, Alba Carrillo no evitó señalar su propia vivencia con el colaborador: "A mí me ha tratado mal. Yo soy una de las víctimas". Además, confesó que le puso una demanda por las duras acusaciones del aristócrata sobre ella en las que "prácticamente" le dijo que ejercía "la prostitución". La modelo explicó que finalmente le quitó "la demanda porque su hijo estaba malito y me parecía humano no rascar en ese momento".

Antonia Dell'Atte junto a Marta Flich en su entrevista en 'Directo al grano'

La entrevista de Antonia Dell'Atte

Por otro lado, la colaboradora fue clara y siguió explicando lo que ella vivió durante su estancia en Telecinco:. Además aprovechó su intervención para lanzar un mensaje contra la normalización de la violencia machista, criticando la narrativa que desacredita las denuncias de las mujeres: ". También añadió que "el maltrato a las mujeres existe, aunque haya partidos políticos que no lo quieran reconocer" y subrayó que esta realidad "no entiende de clases sociales, ni de televisiones, ni de mujeres más educadas o con menos cultura".

La intervención de Dell'Atte en 'Directo al grano', emitida la misma semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, abrió de nuevo el capítulo que marcó su matrimonio con Lecquio. La italiana recordó episodios de violencia, asegurando que puede acreditarlos: "Tengo las cartas". Su testimonio coincidió con la llegada a Mediaset de un documento judicial clave: el auto de 2004 que reconocía como veraces las acusaciones de Dell'Atte. Ese documento, que la exmodelo no tenía en su poder hasta ahora, permitió a los servicios jurídicos del grupo tomar la decisión que durante años no se habían atrevido a ejecutar. El miércoles 19 de noviembre por la mañana, tras casi dos décadas como colaborador, Alessandro Lequio quedaba fuera de Mediaset.