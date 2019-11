Mila Ximénez rompe a llorar tras la repesca de Hugo Castejón en 'GH VIP 7': "Se queda un acosador"

La noche del jueves 31 de octubre, 'GH VIP 7' celebró su novena gala al estilo de Halloween, con pasaje del terror incluido. Los concursantes no solo tuvieron que despedirse de Pol Badía, séptimo expulsado de la edición, sino que tuvieron que dar la bienvenida al repescado escogido por la audiencia: Hugo Castejón. Una decisión que no gustó nada a gran parte de la casa, que se decantaba por la permanencia de El Cejas, en especial a Mila Ximénez, quien había protagonizado múltiples disputas con Castejón.

Mila Ximénez, hundida tras conocer la repesca de Hugo Castejón en 'GH VIP 7'

"Estoy muy agradecido a toda la gente que me ha votado, la verdad es que han sido días muy duros", declaró Hugo, cuando Jorge Javier Vázquez quiso saber cómo se encontraba. Unas palabras que Mila no dudó en reprocharle de inmediato. "Unos días muy duros y estás todo el día comiendo. Tócate los cojones", soltó la concursante, poniéndose en pie, enfadada. "¿Te quieres callar un momento, que me ha preguntado a mí? ¿Tienes que estar dando todo el rato por saco?", cuestionó Hugo, quien no tardó en protagonizar otro rifirrafe con Antonio David Flores.

"Pensábamos que era El Cejas quien se quedaba. Prevalece la polémica antes que una persona divertida y que nos hace pasar un buen rato", respondió Flores cuando Jorge Javier le pidió su opinión sobre la repesca de Hugo. Unas palabras que lanzó después de que Adara Molinero afirmara estar encantada, mientras que Gianmarco Onestini reconocía que, aunque no le molestaba la decisión de la audiencia, habría preferido que se quedara El Cejas. "Si prevaleciera la polémica, tú estarías fuera ya", le echó en cara Castejón, desencadenando un enfrentamiento entre ambos. "Que tú hables de diversión ya es lo que faltaba por oír", soltó Hugo, quien calificó a Antonio David de "traicionero" mientras Mila se mostraba muy seria y cada vez más alicaída.

"No voy a poder"

"Me ha tratado muy mal, me ha hecho sentir fatal y me ha desequilibrado completamente. Que él se quede ha sido la peor noticia que podía recibir esta noche", opinó por su parte Estela Grande. Fue entonces cuando el presentador anunció que El Cejas debía abandonar la casa, momento en el que Mila se vino abajo y comenzó a llorar a pesar de las palabras de consuelo del Maestro Joao. "Lloro porque él se queda, no porque se vaya. No voy a poder", aclaró Mila, abrazándose a su compañero, antes de asegurar que Hugo era "un acosador" y despedirse de El Cejas. "Lo haremos como podamos. Lo haré por ti", aseguró la concursante tras abrazar al instagramer. "No es nuestra noche. Yo creía que sí, pero no", declaró Ximénez.