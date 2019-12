Alba Carrillo y Hugo Castejón firman la paz en 'GH VIP 7': "Tengo que analizar lo que he hecho mal"

El miércoles 11 de diciembre, 'GH VIP 7' emitió una gala en la que las finalistas, Alba Carrillo, Noemí Salazar, Mila Ximénez y Adara Molinero se reencontraron con Hugo Castejón a raíz de la mala relación que el exconcursante había acabado teniendo con la mayor parte de sus compañeros. Unos reencuentros en los que Noemí le pidió disculpas por algunos comentarios que había lanzado contra él, mientras que Mila había rechazado incluso la posibilidad de volver a verlo. En el caso de Adara y Alba, ambas se mostraron dispuestas para una reconciliazión, pero mientras que la primera se topó con el rechazo de Castejón, la segunda llegó a un consenso con él en un encuentro en el que ambos se trataron con sumo respeto.

Alba Carrillo y Hugo Castejón durante su reencuentro en 'GH VIP 7'

"Ver gente de fuera te da hasta cierta alegría", comentó la finalista al arrancar el reencuentro, después de señalar que la visita de Castejón no le parecía "ni bien ni mal" y confesar que lo prefería a él antes que a Antonio David Flores. "Echar en cara no voy a hacerlo, porque el concurso ha sido el que ha sido y no me parece. Si ha venido con esas ganas, me parece perfecto", declaró Carrillo, cuando Carlos Sobera le preguntó si tenía algo que reprochar a su excompañero de reality después de que ambos vieran un resumen de su a veces tormentosa relación dentro del concurso. "Tengo que analizar lo que he hecho mal y es verdad que no está bien hablar de gente de fuera. Creo que al final es entrar en barros muy sucios y por mi parte te pido disculpas", reconoció Alba, tras repasar algunos momentos en los que ella había lanzado pullas a Castejón sobre la relación que este había tenido con Marta Sánchez.

Ambos concursantes mantuvieron una conversación cordial, en la que Hugo incluso alabó la actitud de Carrillo. "Hay cosas que no me han gustado, pero reconozco tiene virtudes como que siempre ha sido leal con las personas con las que ha estado, y yo eso lo valoro", reconoció el exconcursante. Castejón señaló que Alba era "la única persona dentro del grupo de Mila que dio alguna esperanza de que alzara la voz sobre cosas que ella no quería oír". "Me hubiera gustado que tuviera más independencia respecto a Mila, aunque creo que es un crédito para Alba que hay que reconocer", declaró Hugo, mientras que la aludida reconoció valorar el hecho de que él hubiera "ido de frente". "Dentro de que nos llevamos mal, me gusta la gente que va de frente y que se la ve venir", alabó la finalista, antes de admitir que había visto actitudes propias que le daban vergüenza. "En ese momento las hice, las sentí así, pero no significa que tenga que sentirme orgullosa", defendió la finalista, antes de concluir el encuentro señalando que "no quiero guardar resentimiento", algo con lo que Castejón se mostró de acuerdo.

"Hay líneas que no hay que cruzar"

Noemí Salazar durante su reencuentro con Hugo Castejón en 'GH VIP 7'

Tras el encuentro con Castejón, Alba se reunió con su jefa de campaña, Irene, y con Gianmarco, con quienes recordó algunos momentos juntos en la casa en una conversación en la que hubo escasos reproches. Al igual que Carrillo, Mila, Adara y Noemí no solo se reunieron con Castejón, sino también con sus jefes de campaña Anabel Pantoja, Maestro Joao y El Cejas, con el fin de que les dieran ánimos en el tramo final. El instagramer se reunió con Salazar justo después de que esta tuviera una conversación algo tensa con Hugo, en la que recordaron algunos enfrentamientos dentro de la casa o el hecho de que la finalista le hubiera saboteado el desayuno durante la prueba de criados y señores.

"Tengo a veces una forma muy bruta de hablar y te pido disculpas", confesó Salazar, acerca de algunos comentarios que había lanzado contra su excompañero, antes de restar importancia al hecho de que echara vinagre en el zumo o sal en el café de Castejón. "Lo grave de esta situación es que ni siquiera considera que esté mal lo que ha hecho", criticó el afectado, tras lo cual Noemí confesó que "tenemos momentos en los que nos quemamos". "Yo acepto el perdón, pero creo que hay que saber que hay líneas que no hay que cruzar. Eso no borra lo que ha sucedido", declaró Hugo, a quien Salazar criticó el hecho de que fuera "por lo bajini", cuando él defendió que no se había visto "ninguna conducta ofensiva mía".