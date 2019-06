Alba Lago: "La clave del éxito de 'Informativos Telecinco' es hablarle de tú a tú al espectador"

Si hay una periodista polifacética, luchadora y que no ha dejado de encadenar proyectos desde que empezase su extensa carrera profesional en Vigo, esa es Alba Lago. La actual presentadora de 'Informativos Telecinco Matinal' cuenta con una amplia experiencia en televisión y radio y sin duda, a día de hoy es uno de los rostros mejor valorados y con más proyección de los Servicios Informativos de Mediaset España. No sorprende por ello que durante la baja maternal de Isabel Jiménez ella se haya encargado de sustituirla al frente de 'Informativos Telecinco 15:00'.

Lago ha asumido un complicado reto pero lo ha superado con creces y es que la crítica y la audiencia la han respaldado sin lugar a dudas. Por ello,y para hablar de su trabajo en el Matinal que mantiene a día de hoy. Analizamos también con ella su carrera profesional y además hacemos una valoración de la actual situación política nacional tras las últimas elecciones.

Alba Lago en 'Informativos Telecinco'

¿Cómo has vivido tu paso por 'Informativos Telecinco 15:00'?

Muy feliz. He estado casi dos años y medio en turno de matinal; algo que supone levantarte a la 1 de la mañana, entrar a trabajar a las 2 de la mañana y terminar la jornada laboral a las 9 después de presentar casi tres horas de informativo en directo. Haber estado en este nuevo turno me ha dado la vida, me ha dado energía. Lo he notado especialmente en eso, en la capacidad de concentración, de reacción, de aprendizaje incluso. Por otro lado, la la dinámica de trabajo es bastante diferente porque es cierto que el primer informativo del día en el matinal hay muchas cosas que desarrollamos de la noche anterior; pero en el informativo del mediodía todo es nuevo, todo pasa desde primera hora de la mañana. Te pillan ruedas de prensa en directo, actos, eventos, entrevistas. Todo ocurre en general en la primera mitad del día. Es una edición verdaderamente trepidante.

¿Es un informativo en el que la escaleta se transforma constantemente, no?

Es que empieza a emitirse el informativo y la escaleta está terminada un minuto antes. Lo bonito de esta profesión es precisamente esto, que todo pueda cambiar en el último minuto, es algo maravilloso. Y la diferencia respecto al de prime time es que ese es mucho más reposado, tiene un punto de autor. Por eso creo que es el más visto a nivel nacional. Pedro Piqueras impregna su personalidad. Pero también tengo que decir que el matinal tiene una gran responsabilidad y es el llamar la atención a primera hora de la mañana, porque es un informativo con un telespectador no tan fácil. Es esa persona que está por la mañana haciendo más cosas a la vez, que desayuna viéndonos, que se ducha, que se arregla... en definitiva, que no presta tanta atención como al mediodía o por la noche. La responsabilidad y el esfuerzo puede ser incluso mucho mayor, tienes que utilizar un lenguaje distinto, con más fuerza. Somos como un matinal de radio.

Es una maravilla que en Mediaset se te valore y se te recompense

¿Ha sido un reto hacer el matinal pero también la edición de mediodía, no?

Lo han sido, y también el poder haber presentado una noche la edición de prime time. Días atrás tuve la gran oportunidad y el honor de sustituir a Pedro Piqueras, fue algo maravilloso. En apenas dos meses he podido aprender de las tres ediciones del informativo y he comprado cómo todas tienen sus peculiaridades, sus características. Tengo que confesar que me temblaron los tobillos cuando me vi sentada e las 9 de la noche en el informativo de prime time.

Está claro que en Mediaset España sí se apuesta por profesionales de la casa para hacerse cargo de las diferentes ediciones de informativos, ¿verdad?

Esos creo que son los mejores fichajes. Yo siempre he creído en la persona que lo consigue a base de esfuerzo, de tesón y talento. Es una maravilla que tú tengas un determinado puesto, se te valore y se te recompense. El sentirte respaldado por tus propios jefes, que prefieran apostar por la gente que conocen de primera mano, es un lujo. Yo estoy eternamente agradecida, y además eso hace que el propio trabajador tenga ganas de dar más, cada vez más.

Precisamente, tú entraste como redactora a 'Informativos Telecinco'

Yo entré a 'Informativos Telecinco' como redactora con 25 años. He estado en muchos otros sitios y al final, cuando volví me di cuenta que es verdad que si están reconociendo mi trabajo, es porque les gusta cómo trabajo. Esto claramente es una carrera de fondo en la que la empatía del público, que es a quién te debes, y la profesionalidad son vitales. La credibilidad se gana a fuego muy lento y aquí si te la ganas, se te valora, es la política de esta casa; el apostar por la cantera y yo, lo aplaudo.

¿Cuáles crees que son las claves del éxito de 'Informativos Telecinco'?

Hablarle de tú a tú al espectador, esa es la clave de 'Informativos Telecinco'. Por lo menos, yo me lo aplico. Al principio veía la cara de mi madre y de la gente que me rodea un poco, que me preguntaba sobre qué estaba pasando y tú se lo intentas contar. Yo creo que la televisión evoluciona y ha pasado por muchísimas etapas y en este momento estamos luchando contra algo muy poderoso como es la inmediatez de las redes sociales. Entonces, sin perder rigor, sin perder veracidad, yo creo que la naturalidad es un plus en la televisión que hay que abrazar. Y es ahí cuando el telespectador empatiza contigo y con tu contenido. Eso 'Informativos Telecinco' lo tiene de hace muchísimo tiempo.

Alba Lago y el equipo de 'El tiempo' de Mediaset

En Telecinco no se apuesta por una escenografía potente ni por el uso de la realidad aumentada, por ejemplo. ¿La naturalidad y cercanía suple eso?

Sí, supongo que sí. Porque cuando tú tienes un contenido de calidad y lo cuentas tal y como es, sin florituras, al final es un informativo, es información, es una manera de comunicar. No hace falta más. Si un contenido es de calidad, es veraz y está plagado de rigor, no hace falta mucho más. Y luego el telespectador apuesta también por Telecinco porque al final te familirizas con las caras que ves día a día y los comunicadores en los informativos son súper poderosos. Cada uno también con sus singularidades, con su forma de comunicar, de tratar la noticia y demás, pero es maravilloso. Son incuestionables.

¿Impone el tener la responsabilidad de ser la persona elegida para contar las noticias en una cadena tan importante como es Telecinco?

Claro, claro que impone. Pero al final es lo más gratificante de esta profesión porque en realidad tú te documentas, tú te informas, le das cierta intención a una noticia para contextualizarla y que tu producto sea aceptado por la persona que te está escuchando, que te está viendo, en realidad es el objetivo. Y que además te siga y quiera informarse contigo es que no hay más. Ese es el objetivo. Es muy fuerte pensar el que una persona ha elegido escucharte a ti para conocer las noticias, pero está claro que es algo que nos encanta. Esta profesión sin duda es vocacional, ¿sino de qué estaríamos aquí de 2 de la mañana a 9 de la mañana?

En Mediaset se vivió un terremoto informativo con el final de 'Noticias Cuatro'. ¿Qué opinas del tema? ¿Cómo lo viviste desde dentro?

En los informativos de Mediaset no ha habido ningún tipo de descalabro, continúan intactos, siguen trabajando los mismo profesionales. Yo creo que no soy yo la persona que deba juzgar una decisión empresarial pero sí es cierto que la calidad en ningún caso se ha visto afectada por esta decisión. Esto es los que yo vivo desde dentro de los informativos. También es cierto que por mi horario del matinal, no estaba presente en redacción y no pude abrazar demasiado las sensaciones y emociones del equipo.

¿Crees que se ha suplido bien la ausencia de 'Noticias Cuatro' con 'Cuatro al día'?

Sí, yo estoy convencida que la televisión es un medio que se reinventa constantemente. Hay que estar preparado para cualquier imprevisto siempre.

Los informativos de Mediaset continúan intactos tras el final de 'Noticias Cuatro'

¿Emociona formar parte de un momento político y social que nunca habíamos vivido nada así?

Totalmente. Cuando me di cuenta que iba a encargarme del informativo de mediodía en este importante periodo electoral la excitación no podía ser mayor. No sabes todo lo que he aprendido y es que por ejemplo, en redacción justo detrás tengo a las jefas de Nacional, y escucharlas y aprender de ella es maravilloso, es todo un Máster. Creo que a día de hoy la forma de hacer política se ha adaptado al periodismo, a la comunicación y a sus nuevas formas. Y ahora casi parece como el minuto a minuto de un resultado de un partido de fútbol. Cada media hora está pasando algo en algún sitio y ya utilizan incluso plataformas de comunicación totalmente diferentes a las tradicionales. Es más, se imponen a las tradicionales, como por ejemplo Twitter, Instagram etc.

¿Entiendes que rostros políticos visiten programas como 'Mi casa es la tuya', 'Sálvame' o 'El hormiguero'?

Sí, y fíjate que creo que es algo que siempre se ha hecho, ¿no? Para ese personaje es vital empatizar con la gente, con la ciudadanía, que no te vean como un robot. Mostrar alguna debilidad, mostrar tus aficiones, mostrar tu día a día. Es una forma de hacer campaña.

¿Cómo estás viviendo el fenómeno VOX? ¿Entiendes el gran peso que ha ganado?

Diría que sorprendente, pero no. Desde Europa nos venían avisando desde hace bastante tiempo. Además, ha habido una serie de punto de inflexión a nivel político, que han desencadenado esta reacción de una minoría de la ciudadanía que abraza en este caso a la ultraderecha. Pese a ello, creo que hay algunos políticos que van a intentar poner un muro de contención a la ultraderecha. Hace poco por ejemplo salió Errejón contando que había hablado directamente con el PSOE y de forma cruzada con Ciudadanos para ponerle coto a esa irrupción de VOX en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid incluso; algo similar a lo que propuso Valls en Barcelona. Pero es pronto para saber qué pasará y es que como decía, es que todo cambia en cada minuto.

¿Se debería invitar a representantes de VOX a espacios de televisión?

Si ha conseguido representación parlamentaria es porque hay una parte de la ciudadanía que les ha votado, entonces muchas veces el escuchar ciertas cosas hace tener consciencia de lo que nos puede esperar.

¿Crees que la tendencia será la de volver al bipartidismo?

No, porque todo está condicionado totalmente por el resto de partidos políticos; los llamados partidos del cambio. Los partidos tradicionales deben pactar, ir de la mano con un tercero. Creo es que es algo positivo, yo me alegro que no haya bipartidismo, es algo que no era sano en el mundo. Además, hay gente que no se sentía identificada ni con un partido ni con otro, así que si no das una quinta o sexta opción posiblemente esa personaje se dejará de interesar por la política.

Alba Lago

¿Crees que con estos nuevos partidos ha nacido también una nueva generación de políticos?

Es algo posible. Pero es algo complicado de responder porque luego uno nunca sabe si todo es una estrategia de campaña o en realidad sí están abrazando sus valores. Valls y Errejón por ejemplo a día de hoy son políticos conciliadores, diferentes.

¿Echas de menos a más mujeres en el mundo de la política?

Creo que estamos avanzando muchísimo en ese aspecto. La representación parlamentaria actual es casi paritaria, aunque todavía no se ha alcanzado, pero sí es la mayor en la historia de la democracia. Por otro lado, la mayoría de portavoces son mujeres como Irene Montero, Inés Arrimadas, Carmen Calvo y Rocío Monasterio de VOX, y bastantes más. Y creo que son políticas que tienen peso en sus partidos. Pese a ello hay que seguir trabajando en aumentar esa representación y en si es necesario denunciar los micromachismos que podamos encontrar en el mundo político o cualquier otro.

¿Las mujeres tienen más pesado en la comunicación que antes?

En nuestra sociedad quedan todavía muchos escollos por resolver, esto está claro. Pero profesionalmente creo que poco a poco se va consiguiendo.

Vine de Galicia a Madrid para hacer un casting de 'SLQH'

Uno de los casos machistas de los que más se ha hablado últimamente ha sido el vídeo sexual que le costó al vida a una mujer y del que habló Fran Rivera en Antena 3. ¿Qué opinas de sus palabras?

Yo en ese tema creo en la libertad de expresión y allá cada uno. Y a partir de ahí eres preso de tus declaraciones. Y estas te retractan. Estoy segura de que hay un montón de hombres que no están de acuerdo con las declaraciones del señor Rivera.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del periodismo? ¿Cómo fue el salto de Galicia a Madrid?

Yo me vine de Televisión de Galicia por un casting para 'Sé lo que hicisteis' pero nunca llegué a ser seleccionada, pero es realmente gracioso divertido. A veces lo he comentado con Berta Collado y nos reímos mucho de ello. En ese momento yo estaba en un programa de entretenimiento en la Televisión de Galicia, en la sobremesa. Y en su día me llamaron del casting de ese formato y me presenté y ahí quedó mi periplo en el entretenimiento puro y duro. Luego ya me vine definitivamente cuando abrió Marca TV como una de las presentadora, con Lara Álvarez y Carolina Bueno, entre otras.

¿Tú eres una chica de deportes o vino un poco por el destino?

Yo era del Celta y entonces sí estaba más o menos al tanto. Pero es cierto que cuando te ofrecen una oferta de trabajo de esas características y dimensiones que suponen una evolución importante en tu trayectoria profesional, te pones las pilas y te conviertes en la mayor experta en deportes. Si tú sales de la carrera de periodismo, a lo mejor no te enteras mucho de Bolsa o de los términos con los que se habla de Bolsa, pero si en un determinado programa o informativo te designan a que todos los días des los datos de la macroeconomía pues te haces experto en lo que sea. De esto se trata, de adaptarte un poco, y en general ser polivaliente y versátil.Pero es cierto que no era algo que a mí me apasionaba.

En Galicia, los que fueron tus compañeros en TVG están luchando contra la manipulación informativa. ¿Qué opinas?

Yo apoyo totalmente a mis compañeros de Televisión de Galicia, que reivindiquen la libertad de prensa. Pero es que en cualquier medio de comunicación. No conozco la denuncia a fondo pero sí conozco a varios de los profesionales y doy fe de que son muy buenos periodistas. Además he tenido el honor de trabajar con ellos y entonces me fío de sus reivindicaciones. Pero insisto, no he profundizado en la denuncia.

Alba Lago

Cuando llegaste de Galicia también trabajaste en 'Verano directo'. ¿Cómo fue la experiencia?

Brutal, pero durísimo fue. Me tocaba a mí sola toda Galicia así que de repente me hacía un reportaje en Lugo y luego el directo lo hacía en Ourense. Es un formato que enriqueció mucho mi carrera. Formatos así te dan una seguridad, un aprendizaje, que es impagable. Y muchas veces cuando la gente se desespera y piensa que hay cosas que no valen para nada, lo mejor es disfrutar del camino, aprender y dejarte guiar por tus compañeros, escuchar mucho, todo el rato. Y al final, lo que tenga que ser, será. Y sino coges las riendas de tu vida y lo cambias. De hecho, cuando ese verano terminó yo me fui a Londres, lo hice pensando que la tele no era lo mío, con 21 años. Estuve allí viviendo año y medio, alejada de todo esto.

¿Y cómo decides volver?

Estando en Londres no dejé de enviar currículums a todas las delegaciones y una de ellas fue 'Informativos Telecinco'. Ese currículum cayó en Madrid y al final me llamaron para una sustitución por vacaciones de un mes y aquí me veis. Así empezó todo.

En Madrid te vimos en 'Informativos Telecinco' pero también en 'Morning Glory'. ¿Qué tal la experiencia?

Fue maravilloso. Yo creo que la gente se quedaba un poco con los titulares de 'Morning Glory' que abrazaban un poco el tema realities de la casa como 'Supervivientes' o alguna entrevista un poco más potente pero por ejemplo, en ese programa yo abría todos los días con una editorial de actualidad todos los días y hacíamos entrevistas brutales, que nos las preparábamos muchísimo. Recuerdo con Blanca Portillo, la actriz, que cuando terminamos nos dijo: "Es la mejor entrevista que me han hecho en la vida", y eso es lo más gratificante que te pueden decir. Recuerdo esa etapa muy bonita, y además el formato digital estaba muy bien, al menos a mí me gustaba mucho.

¿Te gustaría volver a presentar un magacín?

No me cierro a nada. Es que sería surrealista, que después de haber pasado por programas, por tantos ámbitos en el mundo del periodismo, de la televisión, de la radio, etc, yo disfruto del camino. Es cierto que a mí me apasiona la información y estoy feliz en el informativo, pero es que si acabara en otro proyecto, supone un reconocimiento a mi trabajo o una nueva puerta donde poder experimentar pues claro que bienvenido sea.

Has escrito tu propia novela. ¿Te gustaría verla en televisión?

A mí me gusta más que lo leáis, casi más que que lo veáis. Obviamente es un reconocimiento brutal, como ha pasado con el de Sonsoles Ónega, que salta a la tele, pero es cierto que cuando yo escribí mi libro, estaba pensando inevitablemente en imágenes porque soy periodista audiovisual, pero tampoco me lo he planteado.