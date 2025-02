Por Beatriz Prieto | |

El lunes 24 de febrero, David Broncano recibió en 'La revuelta' al actor Fernando Tejero, quien acudía al encuentro del jienense casi siete años después de su primera y única visita a 'La resistencia', en la que fue su primera temporada. El invitado, de hecho, fue tachado por entonces como el "peor invitado" para el propio Broncano, algo que le recordó nada más entrar en el escenario, con camiseta incluida, antes de que se disculparan mutuamente.

Fernando Tejero muestra su camiseta a David Broncano en 'La revuelta'

. Vino a 'La resistencia', creo que vino en los primeros meses del primer año", recordó Broncano, antes de recibir a Tejero como "uno de los actores más queridos y de más calidad de España". Al abordar su única visita, el actor admitió que, momento en el que mostró una camiseta en la que, junto a un corazón partido con la imagen del propio Tejero y del presentador, estaba escrito "soy el peor invitado de Broncano".

"A mí me dolió eso muchísimo. Luego lo arreglaste cuando dijiste que no era el peor, pero sí el que más me ha defraudado, porque me cae muy bien y él no entró al trapo. A mí me sentó muy mal", recordó el cordobés, sobre unas declaraciones que Broncano lanzó charlando con Ibai Llanos y que Tejero admitió que "me jodió porque dije 'hostia, con lo bien que me cae'". "Lo dijiste y muy serio. Y encima Ibai dijo 'yo sabía que era Fernando Tejero'. Digo, ¡hala, ahí!", añadió el invitado, ante las insistentes dudas de Broncano. No obstante, Tejero admitió ser consciente de que "la cagué, porque me preguntaste lo del dinero y yo no sabía que hacías esa pregunta y te dije: '¿De verdad me estás preguntando eso?' (...) Me bloqueé, tío".

"Con Pablo Motos no me besaría"

Ante las palabras de su invitado, Broncano reflexionó sobre el hecho de que "antes me pasaba que si un invitado se bloqueaba, tenía menos capacidad para arreglarlo. Creo que ahora, si el invitado está incómodo, a base de experiencia ya sé tirar". "Yo me disculpo, más que por decirlo, por no haber sido ese día capaz de empatizar contigo y llevarlo por otro lado para no hacerte sentir incómodo", declaró el jienense. Por su parte, Tejero manifestó que "yo también me culpabilizo porque tampoco entré al trapo y, sinceramente, no había visto nada del programa, no sabía por dónde iba. Reconozco que me fui metiendo para dentro y no supe salir de la situación".

El enfado de Fernando Tejero con Broncano.



Es que la etapa inicial de La Resistencia fue algo navajera. Pedimos disculpas a todas las víctimas, éramos muy jóvenes ????#LaRevuelta pic.twitter.com/G3O4GzSlLB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2025

???? Bien merece la pelea si hay reconciliación. #LaRevuelta pic.twitter.com/SEXfpHmep6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2025

Asimismo, Broncano reconoció que "yo a veces pensaba que el invitado igual no estaba súper cómodo, pero si era gracioso para el público, tiraba para delante y ya está, porque me faltaba la habilidad para conciliar que el público se lo pasase bien con que el invitado también", tras lo cual ambos se pidieron disculpas mutuamente y se abrazaron mientras el público comenzó a vitorear "que se besen". "Se ha acojonado cuando habéis dicho que se besen", bromeó Tejero, sobre Broncano, quien aceptó darse un pico con su invitado. Este, además, le entregó una tarta con una foto de su última visita a 'El hormiguero', abrazando a Pablo Motos. "Con Pablo Motos no me he besado, tampoco lo haría", comentó el actor, con humor.