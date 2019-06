Alba Reche sorprende a sus fans con un impactante cambio de look

Apenas unos días después de que los exconcursantes de 'OT 2018' hicieran vibrar al público en el concierto de su gira celebrado en Barakaldo, Alba Reche sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen en su cuenta de Instagram, en la que la valenciana mostraba un nuevo y sorprendente cambio de estilo de su pelo, aún más corto que su estilo habitual desde que entró en la Academia.

Alba Reche antes y después de su cambio de look

"Toa manchá de pintura", compartió la artista, junto a la imagen, que no tardó en dar el salto a Twitter a través de una de sus fans. "Bernarda, que veo a Dios. Dime Alba Reche, por favor, que te has cortado el pelito, por favor, por favor", escribió la seguidora de la cantante, compartiendo la imagen que ella había publicado a través de Instagram.

Para su sorpresa, el tuit recibió respuesta de la propia Alba, quien compartió una nueva fotografía, sonriente, con su nuevo cambio de imagen, con un "ooops" a modo de broma. Una publicación que generó más de cuatro mil "me gusta" en apenas un par de horas, además de cientos de comentarios por parte de los seguidores de Reche, la gran mayoría alabando el cambio y dedicándole piropos.

Apoyando a sus compañeros

La mañana del 4 de junio, Natalia Lacunza, compañera de Alba Reche en 'OT 2018', compartió a través de las redes el próximo anuncio de la portada y fecha de lanzamiento de su primer single, "Nana Triste". "Estoy emocionadísima, tengo muchas ganas de que veáis el trabajo tan bonito que hemos hecho, esta canción es súper especial para mí y estoy deseando que la escuchéis y que me digáis que os parece", escribió la exconcursante. Un mensaje que Alba Reche no dudó en compartir con sus fans, antes de lanzar un escueto pero esclarecedor tuit: "O sea, qué fuerte". "Cada paso que tú das también a mí me hace ganar", añadió la cantante, apenas una hora después.