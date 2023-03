Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2023' celebró su cuarta gala semanal en Telecinco la noche del 23 de marzo, con Jorge Javier Vázquez al frente, como es habitual. El presentador apareció en la cita con unas oscuras gafas de sol, puesto que se había sometido a una blefaroplastia transconjuntival, algo por lo que el catalán realizó un inesperado paréntesis al comienzo de la gala, con el fin de reivindicar el importante papel del entretenimiento de los programas de Mediaset.

"Tengo que decirlo antes de seguir: he estado convaleciente de una durísima operación estos días", comentó Vázquez, poco después de haber dado comienzo la gala, en tono de humor. "La verdad es que no: me he quitado los párpados porque tenía mucha piel", bromeó el catalán, quien se había sometido a una operación estética en la que se extirpa el exceso de piel y grasa de los párpados para eliminar las arrugas.

"Pero quiero decir algo: la verdad es que he aprovechado para ver televisión", prosiguió el presentador, al recordar sus días ausente en la pequeña pantalla a causa de la intervención. Vázquez reconoció entonces que "solo he visto Mediaset", razón por la que "quiero dar las gracias a toda la gente que hace esta televisión que me entretiene y me ha acompañado todos estos días, espero que como a todos ustedes".

"Quiero agradecer a toda la gente que hay detrás de las cámaras y a toda la gente que hace la televisión de Mediaset. La televisión que yo veo y la televisión en la que yo creo", remató Vázquez, despertando un aplauso en el plató de 'Supervivientes'. Un día antes de ese regreso ante las cámaras, el propio catalán compartió la razón por la que aparecería con gafas de sol, menos de una semana después de ser intervenido: "Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano".