Alejandra Rubio carga contra Kiko Hernández en defensa de Gustavo: "Esto iba a pasar"

Por Franc Recio Martínez |

Las Campos han vuelto a situarse en el foco mediático en los últimos días por una nueva polémica que ponía en el centro de la crítica a Gustavo, el chófer de María Teresa Campos. La entrevista en 'Viernes deluxe' de Kiko Hernández, en la que aseguró que se debía al trabajador casi un año de nóminas, ha provocado las primeras reacciones. Una de ellas hija sido la de Alejandra Rubio, que ha arremetido contra el colaborador de 'Sálvame' sin rodeos.

María Teresa Campos

Durante la entrega de ' Fiesta ' de este sábado 21 de enero, la hija de Terelu Campos ha querido opinar públicamente sobre el revuelo generado en las últimas horas y ha asegurado que se imaginaba que algo así podía suceder señalando de forma clara a Kiko:Todos sabíamos que, en algún momento, esto iba a pasar".

La pequeña de las Campos no ha dudado en defender al chófer de su abuela: "Yo sí me fío de Gustavo, y no me creo todo lo que se está diciendo, no sé si eso es 100% real". Además, ha cargado la responsabilidad a Hernández: "Yo sabía que algo con Kiko iba a pasar en algún momento, ya sea con Gustavo o con mi tía, pero algo iba a pasar. Gustavo está muy dolido. Se han dicho cosas tan fuertes", ha añadido.

La deuda en cuestión

En el polideluxe de Kiko Hernández, el tertuliano fue muy contundente con los que supuestamente le comentó Gustavo sobre del dinero que le deben: "No solo dijo que no le pagó la nómina, si no que hay un momento en el que no puede pagar recibos, dicho por Gustavo, y le tiene que dejar 20.000 euros", expresó ante la negación de Carmen Borrego.