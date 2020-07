Alonso Caparrós confiesa su experiencia gay: "No fue completa, pero sí avanzada"

El programa previo a la gran final de 'La última cena' comenzaba lleno de confesiones. En el momento en el que los hermanos Frigenti se encontraban dándole los últimos retoques a su menú y a falta de unos minutos de terminar, Alonso Caparrós llegaba a plató con un mensaje de apoyo a Alberto, de quien afirmaba que le había sorprendido su dedicación porque era "el que estaba haciendo todo".

Alonso Caparrós en 'La última cena'

El aludido se encontraba encantado con las palabras del colaborador de 'Sálvame', especialmente por el hecho de que era uno de sus mitos eróticos: "Yo he aceptado venir a 'La última cena' porque venía Alonso Caparrós", aseguraba Alberto. "Era mi mito erótico de adolescente, yo veía 'Furor' solo por verlo a él". Miguel Frigenti reafirmaba esta declaración al comentar que su hermano tenía una foto desnuda del presentador en el móvil.

Jorge Javier Vázquez se interesaba por saber cuántas veces le habían dicho a Caparrós que había sido el mito erótico de la gente, a lo que este comentaba que "muchas veces, pero nunca suficientes y más llegado a los 50". "Me halaga mucho cuando viene de parte de un hombre, casi más que de una mujer", completaba el colaborador, llevándose la sorpresa del presentador de Telecinco.

Avanzada, pero no completa

La conversación ya comenzaba a tornarse en un punto más íntimo, pues Vázquez le cuestionaba sobre si creía que iba a acabar con un hombre. Alonso Caparrós escapaba de esto, diciendo que ahora se encontraba muy bien con su mujer. Eso sí, cree que "lo del amor no va por sexos". Era aquí, y ante una pregunta de Miguel Frigenti, cuando sorprendía al confirmar que había vivido una experiencia homosexual: "Completa no, pero avanzada". Como guinda, recalcaba que no se había llegado a enamorar.