La surrealista historia de Amaia y su pez muerto en el congelador

Amaia Romero ha vuelto a visitar el plató de 'El hormiguero'. En esta ocasión la cantante navarra ha estado acompañada por el compositor y productor Alizzz con motivo del lanzamiento de "El encuentro", su primer tema juntos. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la entrevista a los espectadores del programa no tiene nada que ver con la música sino con una surrealista historia que ha explicado la joven relacionada con una de sus mascotas.

Amaia Romero en 'El hormiguero'

Tras una pregunta de Pablo Motos, Amaia narró cómo un día se encontró muerto a su pez, que se llamaba Tulipán, y decidió congelarlo porque no quería despedirse de él: "Estaba sola en casa y se murió un pez y no sabía qué hacer. Me daba pena tirarlo al wáter o a la papelera y lo congelé por si revivía. Fueron pasando los días hasta hoy, dos años después, y ahí sigue, congelado". "No sé qué pasará. Yo tengo esperanza de que algún día encuentren la cura", añadió entre risas la cantante de OT 2017 después de que Trancas le sugiriera intentar revivirlo con un desfibrilador fabricado con pilas de petaca.

Amaia también ha hablado de lo mal que lo pasó cuando perdió el sentido del gusto debido a los efectos secundarios de la COVID. "Ha sido horroroso. Me daba asco la comida. Sólo notaba la textura y la temperatura en la boca y me imaginaba cómo era el sabor". Tal es así que la cantante jugaba con su compañera de piso a adivinar sabores y llegó a confundir un yogur natural con la salsa de ketchup.

Un hit disco-pop

"El encuentro", un tema ambientado en la ruta del Bakalao, supone la primera colaboración entre la navarra y Alizzz, que es uno de los productores más solicitados del momento. El músico y DJ afincado en Barcelona, que ha trabajado con artistas como Rosalía, Becky G, Aitana Ocaña o Mimi (Lola Índigo)Lola Índigo, trabaja actualmente en su próxima colaboración con C.Tangana: "Estoy todo el día pensando en hacer música, escribo ahora para mí, pero también sigo componiendo para otros".