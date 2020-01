'Amazing Stories', 'Defending Jacob' y 'Home Before Dark' ya tienen fecha de estreno en Apple TV+

La promesa de Apple de componer un robusto catálogo de producciones originales va cobrando forma. Tras los estrenos de 'Servant' o 'Little America', que ejemplifican la diversidad de géneros y temáticas por la que pretende apostar la plataforma, finalmente se han desvelado las cercanas fechas de lanzamiento de 'Home Before Dark', 'Defending Jacob' y 'Amazing Stories'.

Kerry Lynn Bishe y Duncan Joiner en 'Amazing Stories'

La primera en llegar será 'Amazing Stories', el reboot de la ochentera antología de Steven Spielberg, que aterrizará en Apple TV+ el 6 de marzo con sus cinco primeros episodios, como señala Variety. Esta nueva versión ha sido comandada por Eddy Kitsis y Adam Horowitz, creadores de 'Once Upon a Time', que han moldeado nuevos relatos protagonizados por Dylan O'Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway o Austin Stowell. Uno de ellos es "The Rift", que ha sido dirigido por Mark Mylod ('Succession'), y cuya primera imagen acompaña a este artículo.

Un mes después, tendremos la oportunidad de ver 'Home Before Dark', que lanza sus tres primeros episodios el 3 de abril. Este drama, basado en la historia real de la pequeña Hilde Lysiak, muestra las investigaciones perpetradas por su protagonista, una niña de once años que se muda de Brooklyn a la localidad de nacimiento de su padre, donde emprenderá una carrera como precoz reportera. Y poco después, el 24 de abril, tendrá lugar el estreno de los tres episodios inaugurales de 'Defending Jacob', la miniserie basada en la novela homónima, que cuenta con Chris Evans como principal atractivo. Por último, también se ha confirmado que 'Trying', la primera producción británica de Apple, protagonizada por Imelda Staunton y Rafe Spall, vivirá su estreno el 1 de mayo.

Verano animado

Tras estructurar su calendario inminente con estos anuncios, Apple también ha ofrecido un adelanto de lo que cabe esperar en la época estival. Durante su paso por el tour de prensa de la Television Critics Association, la compañía de Cupertino ha confirmado que 'Central Park', la nueva comedia animada musical del creador de 'Bob's Burgers', Loren Bouchard, llegará a Apple TV+ a lo largo del verano, con Josh Gad, Kristen Bell, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs y Stanley Tucci prestando voz a sus protagonistas, los cuidadores del icónico parque neoyorkino que da nombre a la serie.