'Upload', la comedia distópica de Prime Video, tendrá tercera temporada

Amazon Prime Video regresará al mundo virtual de 'Upload' con una nueva temporada. El gigante tecnológico ha anunciado la renovación por una tercera tanda de episodios de la distópica comedia de ciencia ficción creada por Greg Daniels, responsable de ficciones como 'The Office' o 'Parks and Recreation', y protagonizada por Robbie Amell ('The Flash') y Andy Allo ('Chicago Fire'), que nos presenta un mundo en el que los humanos pueden ser "cargados" a un mundo virtual con el fin de tener una segunda vida más allá de la muerte.

Robbie Amell, protagonista de 'Upload'

La segunda temporada de la serie, que se desarrolla "en un futuro tecnológicamente avanzado donde los teléfonos holográficos, las impresoras 3D de comida y las tiendas de comestibles automatizadas forman parte del día a día de la gente", se estrenó el pasado 11 de marzo y, según afirma Amazon Studios, desde entonces se ha mantenido entre el top 10 de las series más vistas de la plataforma.

"'Upload' se ha convertido en un auténtico éxito que sigue siendo uno de los originales de comedia más vistos en Prime Video", asegura Vernon Sanders, director de televisión global de Amazon Studios. "La serie continúa conectando y provocando infinitas posibilidades para el futuro de la tecnología y la humanidad. Con el estilo de comedia característico de Greg y al dinámico equipo creativo y los talentosos actores, han creado una serie de relevancia mundial de la que todos estamos increíblemente orgullosos de poder ofrecer una nueva temporada a nuestros clientes".

"Estoy emocionado de poder continuar la historia de Nathan y Nora y los demás residentes de Lakeview, así como el futuro cercano de Estados Unidos, mientras intentan divertirse y hacer lo correcto tanto en el mundo real como en el virtual", añade Daniels en el comunicado con el que se anunció la renovación.

Una de cal y otra de arena

La noticia se produce pocas semanas después de que Netflix confirmase la cancelación de 'Space Force', la comedia co-creada por Daniels y Steve Carell y protagonizada por éste último. A pesar de que la plataforma apostó fuerte por la ficción como sucesora de 'The Office', la primera temporada se quedó muy lejos de los resultados que esperaban. Y aunque realizaron grandes cambios que le vinieron muy bien de cara a la segunda temporada, la falta de interés de los abonados y la publicidad prácticamente nula hicieron que sus cifras cayeran en picado.