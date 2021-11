Crítica de 'Amor con fianza': No revoluciona los realities de pareja, pero la frescura del casting engancha

Todos los espectadores sabemos que algunos realities de parejas son capaces de mantenernos pegados a la pantalla para ser partícipes de cada detalle. Netflix no es ajena a este filón y por ello decidió poner en marcha 'Amor con fianza'. Sin embargo, lo hacía con un aliciente que podía servir para atraer a ese público original de 'La isla de las tentaciones', pues Mónica Naranjo volvería a prestar su genuina voz para servir como hilo conductor.

Mónica Naranjo, presentadora de 'Amor con fianza'

Cierto es que, desde el primer momento, volver a ver a un grupo de parejas adentrándose en una villa nos hacía pensar que no veríamos algo muy novedoso en la interfaz de Netflix; sin embargo, los concursantes iban narrando por qué se atrevían con la aventura y cada vez era más complicado pausar la reproducción. La mecánica da una pequeña vuelta de tuerca a lo que ya conocemos y, precisamente, eso es lo que consigue que te vaya atrayendo cada vez un poco más.

No obstante, el principal acierto de 'Amor con fianza' es el fantástico casting de parejas. Aunque algunos podían pensar que esto era "más de lo mismo", los hombres y mujeres que se atrevieron con esta experiencia tienen un bagaje y unas historias más complejas en comparación a lo que ya estamos acostumbrados, aunque no sin olvidarnos de las traiciones, infidelidades y revelaciones inesperadas.

Como en ocasiones anteriores, Mónica Naranjo se presta a capitanear un formato que le viene como anillo al dedo. Se nota que la cantante está más que cómoda poniendo voz a las reglas de 'Amor con fianza', ya que sabe perfectamente meterse en el papel que cada situación requiere a las mil maravillas. Sin embargo, su carácter ácido y afable a la vez se abre camino cuando la contención no es una opción.

Imágenes gratuitas y una versión premium

Por otro lado, uno de los puntos fuertes del reality es que las mentiras no tienen cabida en estas villas. Una tecnología nunca antes puesta en marcha permite que los concursantes conozcan todo aquello que el programa tenga a bien respecto a sus parejas. ¿Cómo reaccionarías si escuchases en boca de tu compañero de vida que te ha sido infiel varias veces?

Otra de las tramas que puede dar mucho juego es ese visionado de imágenes. No hay hogueras ni tabletas, sino que una gran pantalla avisa a los habitantes de las villas de que están a punto de ver algo muy importante. Asimismo, Mónica Naranjo pone el pie en esas construcciones paradisíacas con un objetivo: que nadie se pierda nada de lo que les ocurre a sus parejas.

Cristina y Carles, concursantes de 'Amor con fianza'

Entre nervios, lágrimas y cierta inseguridad, la presentadora propone el reto de ver más imágenes, aunque no de manera gratuita. Decir la verdad permite que los concursantes sumen dinero, pero la desconfianza y la necesidad de saber provoca que los ceros vayan disminuyendo. Pero, ojo, no todos pueden tomarse tan bien que la cantidad a percibir es cada vez menor. Así, los enfados y desavenencias están garantizados, pudiendo ver algún que otro curioso distanciamiento entre compañeros.

¿Quiénes vienen a desestabilizar las relaciones?

'Amor con fianza' le ha dado un pequeño giro de tuerca a este aspecto: a las villas no llegan un grupo de solteros y solteras para ver qué puede pasar, sino que hay personas que tienen mucho que ver con sus pasados. De esta manera, los concursantes abren las cremalleras de sus mochilas sentimentales para enfrentarse a todo lo que ellos daban por zanjado. ¿Qué pensarías si vieses a la expareja de tu actual amor conviviendo con ella?

Por fin, representación LGTBIQ+ en una villa

Llegará un momento en el que no será necesario escribir sobre la representación LGTBIQ+ en la pequeña pantalla. Durante los años previos a la llegada de 'Amor con fianza', ha sido complicado que veamos a parejas no heterosexuales en formatos de estas características. Sin embargo, Netflix y Fremantle han decidido que la sociedad esté representada de una manera mucho más fiel a la realidad, no teniendo complejos a la hora de que dos hombres que mantienen una relación puedan participar en esta experiencia. ¿Será este reality un punto de inflexión en este sentido?