La vuelta de Rocío Flores a 'El programa de Ana Rosa' ha sido realmente contundente. Tras casi un mes de ausencia debido a que se ha sometido a una operación de aumento de pecho, la hija de Antonio David Flores ha abordado todas las polémicas más recientes relacionadas con Rocío Carrasco, 'Montealto', Gloria Camila e incluso también se ha pronunciado sobre la actual relación de su padre con la reportera Marta Riesco.

Rocío Flores, en 'El programa de Ana Rosa'

"He ganado en seguridad", empezaba diciendo la exsuperviviente, contestando a las preguntas de Joaquín Prat sobre su recién estrenada imagen. "El parón me ha servido para quedarme tranquila en mi casa y contenerme", aseguraba Rocío Flores, reaccionando a varias imágenes sobre los mensajes que se han intercambiado su madre y su tía en distintos programas de televisión.

"Mi madre es incapaz de sentarse y hacerte unas declaraciones como las que te estoy haciendo yo ahora mismo. Subrayo todo lo que ha dicho Gloria, y añado más", comenzaba diciendo Flores. "Mi padre es el ser y Fidel Albiac del Pino es un ser de luz, y de lo que menos tiene es luz. Aquí, maestros solamente hay uno y se llama José Ortega Cano, que es torero, nadie más", contestaba la joven, tras ver unas declaraciones de Rocío Carrasco donde se refiere a Antonio David Flores como "el ser".

"Si a mí algún día me da la gana, y me da por contarle al mundo mis vivencias, lo mismo hace 'pom', se cae España", decía, acompañando con gestos de caída. "No hablo porque siempre he pensado que es mi madre y la respeto ante todo, porque es lo único que he hecho siempre, jamás me habrán podido escuchar una falta de respeto a mi madre", comentaba Rocío Flores.

Respecto a la situación actual entre Antonio David Flores y Olga Moreno, la colaboradora ha explicado que "Olga es una persona adulta" y no sabe si harán oficial o no su separación. "Que decidan lo que decidan pero que los hermanos no se separen, es lo único que espero", añadía también, refiriéndose a la posibilidad de que su padre se fuese a vivir con David Flores, separándolo así de su hermana pequeña Lola.

Ni oír hablar

Otro de los temas que ha abordado en su reaparición ha sido la relación de su padre con Marta Riesco y Rocío Flores ha sido también muy tajante al respecto. "No quiero saber absolutamente nada de Marta Riesco, ni de la relación que pueda tener con mi padre. No me voy a meter públicamente. Marta también trabaja en este programa, así que si quiere decir algo, que baje y que lo diga, yo no voy a entrar", decía, con semblante serio. "Me contengo porque al final la que pierde aquí soy yo, que hagan lo que quieran, pero yo no voy a entrar a valorar. Desde el minuto cero le he dicho a mi padre las cosas que ha hecho mal", aseguraba la de 'El programa de Ana Rosa'.