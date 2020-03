La pulla de Antonio David por la supuesta investigación de Rosa Benito: "Tenían que haber investigado a otra"

En el programa del 22 de marzo de 'Viva la vida', Tino Torrubiano visitó el espacio presentado por Emma García y desveló un supuesto secreto de la familia Jurado que afectaba directamente a Antonio David Flores. El famoso fotógrafo explicó que, hace unos años, Rosa Benito pidió a una periodista que lo siguiese con la idea de demostrar que le estaba siendo infiel a Rocío Carrasco. Sin embargo, esa investigación finalmente no tuvo lugar ya que la periodista que tenía que llevarla a cabo era amiga de Flores. Los colaboradores de 'Viva la vida' no comprendían qué intenciones podían mover a Rosa Benito para haber tomado esa decisión en el pasado y el paparazzi les aclaró que Antonio David "no era muy querido por la familia Jurado".

Antonio David Flores en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Después de salir a la luz esta información, Rosa Benito habló rápidamente con algunos de los tertulianos del programa de Emma García para desmentirlo rotundamente y dejar claro que "jamás" había preparado ningún plan para destapar al padre de Rocío Flores. Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado y exmarido de Rosa Benito también quiso aportar su granito de arena a favor de la que fue en ese momento su mujer y llamó por teléfono para desmentir dicha información y apoyar la versión de Benito.

Una horas más tarde de la revelación, el mayor implicado en la historia, Antonio David Flores, estuvo presente en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' como defensor de su hija y colaborador del programa. Jordi González le sacó el tema para conocer su opinión algo que Flores no tuvo problema en contestar: "Rosa dice que no. Y yo creo a Rosa. Al final había una investigación que no fue". No obstante, no quedó ahí la cosa. El exconcursante de 'GH VIP 7' aprovechó la ocasión para volver a lanzarle una pullita a su exmujer, Rocío Carrasco: "Pero te digo algo, no tendrían que haberme investigado a mí, tendrían que haber investigado a otra persona. En femenino", concluyó el tertuliano de 'Sálvame'.

Antonio David Flores abandona el plató

El debate de 'Conexión Honduras' no fue un escenario muy agradable para Antonio David, quien se encontró con varios frentes para defender a su hija. El ex Guardia Civil tuvo una fuerte discusión con Sofía Suescun y Maite Galdeano, que acusaron al colaborador de 'Sálvame' de meter a su exmujer en todas las conversaciones para "tirarle mierda". Por si fuera poco, Belén Rodríguez se encontraba una vez más en plató, lo que volvió a hacer saltar la chispa entre ellos.

Rodríguez consideraba que tanto Antonio David Flores como su hija estaban intentando meter a Rocío Carrasco en el concurso: "Hasta ahora lo que ha hecho es tirar a su madre por el suelo en todas las declaraciones que ha hecho en Supervivientes", argumentaba la periodista. "Rocío lo que ha hecho es preocuparse por su madre", comenzaba la defensa de Antonio David a su hija, pero se veía interrumpido por el resto de colaboradoras: "Ahora se preocupa por la madre... Más vale tarde que nunca", añadía Sofía Suescun, lo que terminó con la paciencia del tertuliano, que decidió abandonar el plató.