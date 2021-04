El relato de Rocío Carrasco ha vuelto a desempolvar diferentes historias personales de otros rostros de nuestra pequeña pantalla, como el presunto maltrato que Antonia Dell'Atte sufrió durante su matrimonio con Alessandro Lecquio. El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' ha sido uno de los señalados como homólogo de Antonio David Flores, pero él ha argumentado por activa y por pasiva que nunca había sido ni denunciado ni condenado, algo que su exmujer ha desmentido.

Junto a las declaraciones que Lecquio hizo en el programa, Antonia publicó en su perfil de Instagram un vídeo afirmando que eso no era así. "Has sido denunciado y reconocido. Tú 20 años que no has visto a tu hijo. Las pruebas las tiene el tribunal", gritaba Dell'Atte a la televisión mientras ve las imágenes. Añadiendo, además, que sus pruebas las ha llevado a la Justicia y no "a los platós donde se hacen los juicios paralelos".

En esa primera publicación confirmó que continuaría con el relato de sus hechos y así ha sido. En un segundo post, la presentadora de televisión mostraba la sentencia con la que el juzgado de Carabanchel recogía las pruebas para poder poner la denuncia y dictar sentencia. Detalles, que la propia Antonia, ha destacado de insólitos ya que ocurrieron en 1991.

La crítica a la prensa de Antonia Dell'Atte

La exaspirante de 'MasterChef Celebrity' ha atacado, además, a parte de la prensa que se ha hecho eco durante tantos años de la versión de los hechos de personalidades como Antonio David Flores o Alessandro Lequio, pero esta vez aportando nombres y apellidos: "María Teresa Campos, Ana Rosa Quintana (mi examiga me ha traicionado. ¿Te acuerdas cuando empezamos juntas la lucha contra la violencia de géneros en Antena 3? ¿Era todo una farsa para utilizarme?), María Patiño y hay muchos más. Poned vosotros los nombres".

