La emisión del jueves 17 de noviembre de 'La isla de las tentaciones' concluía con la inesperada huida de Ana Nicolás de la hoguera después de haber descubierto la deslealtad de su novio Cristian López con María de los Ángeles. El hecho de ver cómo su pareja mantenía relaciones con la soltera detrás de la cabecera de su cama bastó para que la murciana se convirtiera en la primera participante del reality que decide abandonar la experiencia antes de su final, puesto que el adelanto de la próxima entrega mostró a Ana abandonando su villa cargada con sus maletas.

Sandra Barneda ayuda con las maletas a Ana en 'La isla de las tentaciones'

, confesaba Ana, al arrancar la hoguera, momento en el que apostó que, de descubrir una deslealtad de su pareja "me decepcionaría muchísimo, porque él vino aquí diciéndome que confiara en él". Ya en su turno,. Ana también apostó por que su novio no sentía nada realmente por María de los Ángeles, aunque reconoció que "me espero lo peor".en la penumbra del jardín.

"Ya no sé qué pensar. ¡Qué engañada he estado todo este tiempo! Es que no me ha querido nunca", declaró Ana, quien le echó en cara a Cristian que "estás tirando tu relación por un calentón que no te va a llevar a ningún lado". "No tiene vergüenza. ¿Qué espero de una persona que no ha sido fiel nunca? Pero vamos, ya se sentará él a mi lado y se verá", prosiguió la murciana, enfadada, para después añadir que "tú has venido aquí a lo que has venido y me has engañado a mí como una gilipollas". Asimismo, la novia de Cristian se mostró muy segura de que su pareja se arrepentiría de lo que había hecho al volver a casa, tras lo cual se emitieron nuevas imágenes del murciano, esta vez en su cuarto con María de los Ángeles, con quien terminaba teniendo relaciones tras la cabecera de su cama.

"¡Qué puto sinvergüenza!"

En ese momento, sin mediar palabra mientras sus compañeras compartían su perplejidad, Ana se ponía en pie para abandonar en silencio la hoguera, llorando. "¡Qué puto sinvergüenza, tío! ¡Qué puto sinvergüenza de mierda! ¿Cómo me ha hecho eso?", soltaba la murciana, mientras se alejaba de sus compañeras. "Que le jodan, que me voy para Murcia", añadía la novia de Cristian, antes de que concluyera el programa. Como es habitual, la emisión llegaba a su fin con un adelanto de lo que los seguidores del reality verían la próxima semana, en el que se podía ver la llegada de Ana a Villa Playa, totalmente sola para sorpresa de los solteros, que la seguían hasta su habitación.

"¡Qué me voy!", gritaba la murciana, antes de que se la viera saliendo de las instalaciones con sus maletas, a pesar de los intentos de los tentadores por consolarla y evitar que se fuera. Asimismo, el adelanto también mostraba cómo Sandra Barneda acudía al encuentro de Ana, quien rompía a llorar mientras la presentadora la ayudaba con las maletas. "No me lo merezco", lamentaba la novia de Cristian. A ello se suma que la improvisada huida de la murciana, con la que sorprendía incluso a sus compañeras, apunta a podría ser la causa detrás de la "hoguera de emergencia" anunciada en dicho adelanto, la primera de la historia del formato, que podría reunir a Ana con su novio.